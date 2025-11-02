2 kırmızı, 5 gol: Kazanan Köln oldu

Almanya 1. Bundesliga'nın 9. haftasında FC Köln ile Hamburg karşı karşıya geldi. RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Köln 4-1'lik skorla kazandı.Köln'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Ragnar Ache ve 48. dakikada Florian Kainz kaydetti.50. dakikada Fabio Vieira ile bulduğu gol VAR'dan dönen Hamburg, 61. dakikada Jean Luc Dompe ile tek golünü buldu.Said El Mala, 90+4. dakikada farkı artırdı. Jakub Kaminski, 90+9'da skoru belirledi.Hamburg'da Manuel Pherai 79. dakikada, Fabio Vieira ise 83. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.Köln'de forma giyen milli savunmacı Cenk Özkaçar, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.İki maç aradan sonra kazanan FC Köln, puanını 14 yaptı. Üst üste 3. kez yenilen Hamburg, 8 puanda kaldı.Köln, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak. Hamburg ise Dortmund'u ağırlayacak.