18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, Slovakya'da yapılacak

18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, 18-21 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Atetizm Federasyonunun açıklamasına göre, Banska Bystrica kentindeki organizasyonda 24 milli sporcu mücadele edecek.
Şampiyonaya katılmak için Slovakya'ya giden ay-yıldızlı kafilede yer alan sporcular şunlar:
Kadınlar: Reyhan Taşdelen, Duru İklim Kadanalı, Esra Durmuş, İlkim Altunbulak, Döndü Kübra Boyraz, Elif Akçiçek, Şerife Berra Güven, Esmanur Birdel, Özlem Özcan, Birsen Kuşoğ, Rabia Çiçek, Zeynep Özkan
Erkekler: Baturalp Bostan, Mert Hanifi Odacı, Furkan Kanlı, Musab Kundakçı, Furkan Yaran, Muhammed Enes Kılıç, Emre Çolak, Kerim Akyıldız, Hasan Özdemir, Kerem Endamlı, Koray Uygun, Yiğit Özmez
Türkiye Atetizm Federasyonunun açıklamasına göre, Banska Bystrica kentindeki organizasyonda 24 milli sporcu mücadele edecek.
Şampiyonaya katılmak için Slovakya'ya giden ay-yıldızlı kafilede yer alan sporcular şunlar:
Kadınlar: Reyhan Taşdelen, Duru İklim Kadanalı, Esra Durmuş, İlkim Altunbulak, Döndü Kübra Boyraz, Elif Akçiçek, Şerife Berra Güven, Esmanur Birdel, Özlem Özcan, Birsen Kuşoğ, Rabia Çiçek, Zeynep Özkan
Erkekler: Baturalp Bostan, Mert Hanifi Odacı, Furkan Kanlı, Musab Kundakçı, Furkan Yaran, Muhammed Enes Kılıç, Emre Çolak, Kerim Akyıldız, Hasan Özdemir, Kerem Endamlı, Koray Uygun, Yiğit Özmez
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