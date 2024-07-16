18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, Slovakya'da yapılacak

Banska Bystrica kentinde 18-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya 24 milli sporu katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, Slovakya'da yapılacak
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16 Temmuz 2024 21:42
18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası, 18-21 Temmuz tarihlerinde Slovakya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atetizm Federasyonunun açıklamasına göre, Banska Bystrica kentindeki organizasyonda 24 milli sporcu mücadele edecek.

Şampiyonaya katılmak için Slovakya'ya giden ay-yıldızlı kafilede yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar: Reyhan Taşdelen, Duru İklim Kadanalı, Esra Durmuş, İlkim Altunbulak, Döndü Kübra Boyraz, Elif Akçiçek, Şerife Berra Güven, Esmanur Birdel, Özlem Özcan, Birsen Kuşoğ, Rabia Çiçek, Zeynep Özkan

Erkekler: Baturalp Bostan, Mert Hanifi Odacı, Furkan Kanlı, Musab Kundakçı, Furkan Yaran, Muhammed Enes Kılıç, Emre Çolak, Kerim Akyıldız, Hasan Özdemir, Kerem Endamlı, Koray Uygun, Yiğit Özmez

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