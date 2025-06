18. Karadeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışı, Rize'de yapıldı

18. Karadeniz Off-Road Kupası 1. ayak yarışı, Rize'nin Ardeşen ilçesinde gerçekleştirildi.Ardeşen Off-Road Spor Kulübü tarafından Fırtına Vadisi'ndeki parkurda düzenlenen yarışta, Türkiye ve Gürcistan'dan toplam 19 araç ile 38 sporcu mücadele etti.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Rize Belediyesi, Ardeşen Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda yarışmacılar, 4 kilometrelik etabı dörder kez geçti.Zorlu parkurda araçları arızalanan bazı sporcular, bitiş çizgisine ulaşamadan yarışmayı terk etmek zorunda kaldı.Bazı sporcuların ise araçlarının lastiklerinin çıkmasına rağmen yarışı tamamlamaya çalıştığı görüldü. Bozulan araçlar da iş makineleri yardımıyla parkurdan kurtarıldı.Yarışmaya Iğdır'dan katılan Hülya Polat, basın mensuplarına, güzel bir yarış olduğunu belirterek, "İlk turu kazasız belasız bitirdik. Uzaktan bakıldığında pist kolay ve rahat görünse de zemin sert olduğu için kırıcı bir pist. O yüzden dikkatli ve temkinli gitmeye çalışıyoruz. Her an her şeyin olabileceği araçlarla yarışıyoruz." dedi.Bu camiayı sevdiğini anlatan Polat, "Bu sporda kadın erkek ayrımı yapılmıyor. Seni sporcu olarak görüyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu yönden kadınların daha çok katılmasını istiyorum." diye konuştu.Oto tamircisi Ali Mercan ise ulusal ve mahalli yarışlara katıldığını belirterek, "2010 yılından beri yarışıyorum. Bazıları maliyetli olduğu için bu spora yaklaşmak istemiyor. Biz artık maliyet kısmını aştık, tamamen hastalık oldu. Kimi balığa gider, bizim de hastalığımız bu." ifadelerini kullandı.