18'incisi düzenlenen Erciyes Cup sona erdi

18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'ta Emlak Konut, Bursa Ant Spor'u 99-63 yenerken, ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'a 72-51 mağlup oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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18'incisi düzenlenen Erciyes Cup sona erdi
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22 Eylül 2024 01:13
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde bu sene 18'incisi yapılan Kayseri Erciyes Cup hazırlık turnuvası, oynanan 2 müsabakanın ardından sona erdi.

Bu sene 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın son gününde 2 maç oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Emlak Konut, Bursa Ant Spor'u 99 – 63'lük skorla mağlup etti. İkinci müsabakada ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray'a 72 -51'lik skorla yenildi. Müsabakanın tamamlanmasıyla 18'inci Erciyes Cup, sona erdi.

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