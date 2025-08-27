16 salise için 1 yıl çalıştı, dünya rekorunu geliştirdi

İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendisine ait kadınlar 400 metre T20 dünya rekorunu 16 salise geliştirerek, 54,80'e çekmeyi başaran özel sporcu Aysel Önder, yeni rekorlar için çalışmalarını sürdürüyor.



Çocukluk döneminde konulan hafif mental retardasyon teşhisi sonrası 11 yaşında spora başlayan Aysel Önder, son yıllarda elde ettiği başarılarıyla adından söz ettirdi.



Milli takım antrenörü Damla Tan'ın yönlendirmesiyle 400 metre koşmaya başlayan ve ilk katıldığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 400 metre T20 sınıfında (özel sporcularda hafif mental retardasyon kategorisi) 54,96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Önder, mart ayında Finlandiya'da düzenlenen Dünya Salonu Atletizm Şampiyonası'nda ise 56,21 ile Avrupa rekoru kırmayı başardı.

400 metre dünya, Avrupa ve paralimpik rekorunu elinde bulunduran Önder, İzmir'de 24-26 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kendisine ait olan kadınlar dünya rekorunu ise 16 salise geliştirip 54,80'e çekmeyi başardı.Aysel Önder, Hindistan'da 27 Eylül'de başlayacak olan Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda rekorunu daha da geliştirmek istiyor.- "Eylül ayında altın madalya haricinde rekoru tekrardan kırmak istiyorum"Aysel Önder, AA muhabirine, kaldığı yerden rekorları kırmaya devam ettiğini söyledi.Olimpiyatların ardından Türkiye Şampiyonası'nda rekorunu tazeliğini anımsatan Önder,dedi.Atletizmin hayatına çok fazla etkisi olduğunu vurgulayan Önder, ailesinin de kendisine her zaman destek olduğunu söyledi.Sporda gidebildiği yere yere kadar gitmek istediğini anlatan Önder,ifadelerini kullandı.Sporculara tavsiyelerde bulanan Önder, azim, hırs ve düzenli antrenmanın önemli olduğunu, yarış anından genelde rakiplerine bile bakmadan dış dünyayla bağını kesmeye çalıştığını sözlerine ekledi.Önder'in antrenörü Damla Tan da 10 yıl önce Aysel ile yolculuklarına başladıklarını, uzun mesafe koşan Aysel'i zamanla 400 metre koşucusu yaptığını söyledi.Aysel'in yaklaşık 2 yıldır özel sporcu olarak yarışlara katıldığını bildiren Tan, şunları kaydetti: