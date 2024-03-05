14 Mart Tıp Bayramı Koşusu, Ankara'da yapılacak

"14 Mart Tıp Bayramı Koşusu", 10 Mart tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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14 Mart Tıp Bayramı Koşusu, Ankara'da yapılacak
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05 Mart 2024 15:15
Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan "14 Mart Tıp Bayramı Koşusu", Ankara'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) ev sahipliğinde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk olarak 2022'de gerçekleştirilen koşunun ikincisi, 10 Mart'ta "Sağlık için koş" temasıyla Ankara Orman Çiftliği Atatürk Çocukları Parkı'nda yapılacak.

Koşu, tüm sağlık çalışanlarını, atletizmseverler ve sosyal etkinlik gönüllülerini tek bir çatı altında toplayacak.

Organizasyonla ilgili ayrıntılı bilgiye "https://tatd.org.tr/tipbayramikosusu" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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