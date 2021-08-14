Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'da birçok ligde heyecan ilk maçlarla başladı ve cumartesi günü yeni karşılaşmalar oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 14 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. İki takım da adeta geçen sezona damga vuran ekiplerden olmuşlar ve gösterdikleri performansla herkesi kendilerine hayran bırakmışlardı. Gaziantep, Sumudica sonrası hafif tökezlese de yine de sezonu iyi bitirdi. Karagümrük de genç İtalyan hocası ile çok iyi işler yaptı. Deplasman ekibi yeni sezona Erol Bulut ile başlıyor ve yine ilk 6 hedefindeler. Karagümrük de kaldığı yerden devam etmek istiyor. Ben karşılıklı gollerin olduğu güzel bir maç bekliyorum. KG var seçimi ideal tercih olacaktır.



ALTAY - KAYSERİSPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Altay sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Denizli yönetiminde geçen sezonun sonunu çok iyi getiren ve yıllar sonra hasretini dindirerek Süper Lig içerisinde yerini alan Altay lige iyi başlamak istiyor. İzmir ekibi için elbette ilk hedef ligde kalıcı olabilmektir. Açıkçası işleri çok da kolay değil diye düşünüyorum. Kayserispor cephesinde ise iki yıldır yaşanan kabus sonrası bu sezonu daha rahat gecirmek isteğiyle lige hazırlanıldı. Geçen yıl adeta hoca değiştirme rekoru kıran Sarı Kırmızılılar bu sezona Yalçın hocayla devam ederek başlıyorlar. Bunun da küçük de olsa bir avantaj yaratacağını düşünüyorum. İzmir'de taraf bahsi açısından zor bir maç bekliyorum. Bu sebeple size zorlu karşılaşma için alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini öneriyorum.



HATAYSPOR - KASIMPAŞA



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de ilk hafta maçında Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Geçen yıl oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan ve adından oldukça fazla söz ettiren Hatayspor ligi de kendisi adına çok iyi yerde kapatmayı başardı. Ömer Erdoğan ve öğrencileri bu sezon da aynı performansı sürdürmek istiyor. Kasımpaşa cephesinde ise geçen yıl bence hayal kırıklığı ile geçti. Sezonu zor da olsa ligde kalarak kapatan Mavi Beyazlılar, bu yıl daha başarılı olmak istiyor. Kadrosunu büyük ölçüde koruyan İstanbul ekibi, lige iyi başlamak istiyor. Ben Hatay'da gollü bir karşılaşma bekliyorum. Üst seçimi bana göre karşılaşma için ideal tercih olacaktır. Gollü ve keyifli bir 90 dakika bekliyorum.



MANCHESTER UNITED - LEEDS UNITED



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Leeds United karşı karşıya gelecek. 1981'den bu yana Old Trafford'da kazanamayan Leeds United, Marcelo Bielsa yönetiminde de bu kötü istatistiği sonlandıramadı. Geçen sezon Manchester United'a 6-2 kaybeden Leeds United, bu sezon bir sürpriz yapmak istiyor. Ancak Jadon Sancho'yu 85 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak, daha da güçlenen Manchester United, agresif başlangıçla rakibine büyük sıkıntılasr yaşatacaktır. İlk haftalarda sürprizler çıkabilir ama Manchester United gövde gösterisi yapabilmek adına bu maçı kazanacaktır. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United'a güvenebiliriz.



LEICESTER CITY - WOLVERHAMPTON



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Nuno Espirito Santo'nun ardından Wolverhampton'ın Bruno Lage yönetiminde neler yapacağı merak ediliyor. Portekizli teknik adam, Premier Lig'e daha kolay bir maçla başlayabilirdi ama Leicester deplasmanı oldukça zor geçecek. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, Community Shield'da Manchester City'yi devirmiş olmanın verdiği özgüvenle sahaya çıkacak. Fakat Leicester da evinde oynamasına rağmen Wolverhampton karşısında özellikle hücum anlamında sıkıntılar yaşayabilir. Son dört karşılaşmasında sadece 1 gol olan iki takımın mücadelesi için 2,5 Alt tercihi kesinlikle değerlendirilebilir.



CHELSEA - CRYSTAL PALACE



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Crystal Palace'ın Patrick Vieira'yı uzun maratonda başarı getirir mi bilinmez ama ilk hafta Chelsea deplasmanı oldukça sancılı geçecektir. Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Süper Kupa'yı da kazanan Chelsea'de Thomas Tuchel ve öğrencileri, son dönemde dünyadaki en mutlu insanlar olabilirler. Romelu Lukaku transferinin ardından Chelsea daha da güçlendi. Crystal Palace'ın Chelsea'den puan alabilmek adında rakibini şaşırtan bir oyun ortaya koyması gerekiyor. Fakat bunu başarabileceklerini düşünmüyorum. Chelsea evinde rahat bir sonuca ulaşacaktır. Oran yükseltmek adına ilk yarı Chelsea seçeneği de değerlendirilebilir.



NORWICH - LIVERPOOL



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Norwich ile Liverpool karşı karşıya gelecek. 2019-20 sezonunun ilk haftasında da Liverpool ile Norwich karşılaşmıştı. Anfield'da 4-1'lik skorla kazanan Liverpool olurken, Norwich o sezon küme düşmüştü. Norwich lige geri geldikten sonra yine sezona Liverpoll maçıyla başlayacak, bakalım sezonu nerede bitirecek. Geçen sene hayal kırıklığı yaşayan Liverpool, bu sezon hatalarından ders çıkartarak yoluna devam edecektir. Alman teknik adam Daniel Farke ile 2017'den beri yola devam eden Norwich ise ilk olarak ligde kalmaya çalışacak. İlk hafta müsabakasında ise kazanan Liverpool olacaktır. 2,5 Üst bitecek maçta, Liverpool galibiyetine güvenilebiliriz.



LILLE - NICE



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'in 2'nci haftasında Lille sahasında Nice'i konuk edecek. Lille, geçtiğimiz hafta Metz deplasmanından Burak Yılmaz'ın son dakika golüyle 1 puanla döndü. Temsilcilerimiz Fransa'da sezona oldukça iyi başladı. Geçtiğimiz hafta Yusuf Yazıcı, takımının ilk golünde asisti yapan isim olurken, Burak Yılmaz da uzatma dakikalarında takımına 1 puanı getiren golü kaydetmişti. Ayrıca Zeki Çelik de 90 dakika sahada kalarak iyi performans ortaya koymuştu. Nice ise sahasında Reims ile golsüz berabere kaldı. Maç boyunda rakip kaleye sadece 2 isabetli şut atabildiler. Sezon başında Lille daha hazır bir görüntü vermiş durumda. İç sahada sezonun ilk 3 puanını alırlar.



PSG - STRASBOURG



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain sahasında Strabourg'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta deplasmanda Troyes'i 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Çok iyi oynamasalar da kendilerine yetecek skoru alabildiler. Ev sahibi ekipte hafta içinde Messi rüzgarı vardı. Arjantinli yıldızı kadrosuna katarak büyük bir hamle yaptılar. Şimdi hücumda daha da durdurulamaz bir PSG olacaktır. Strasbourg ise geçtiğimiz hafta sahasında Angers'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçta rakip kaleye sadece 1 tane isabetli şut gönderebildiler. PSG doğal favori. Ancak düşük oran nedeniyle alternatif bahislere yönelmek daha doğru. Messi'nin de ilk maçı olacak. Onun için ben farklı bir skor bekliyorum. Önerim 3.5 üstü.



DORTMUND - E. FRANKFURT



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, hazırlık maçlarının ardından resmi maçlara da galibiyetle başladı. Haaland'ın 3 golü ile kupada rahat turladılar. Frankfurt ise 3'üncü Lig ekibi Waldhof Mannheim'e yenilerek kupada veda etti. Sancho'nun ayrılmasının ardından Dortmund'un hücumda nasıl bir yol izleyeceği düşünülüyor. Kupa maçı bunun için ölçü olmaz. Ancak hücum hattına Donyell Malen'i kattılar. O da Avrupa futbolunda etki bırakabilecek isimlerden birisi olarak görülüyor. Dortmund favori olsa da oran düşüklüğü nedeniyle önerim 2.5 üstü olacak.



