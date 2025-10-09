09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, başlayacak

13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, cuma günü Antalya'da başlayacak

13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, başlayacak
13. FAI Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Şampiyonası cuma Antalya'da başlayacak.

Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) Türkiye'nin ev sahipliğinde Alanya'da düzenleyeceği organizasyona 36 ülkeden 143 sporcu katılacak.

Şampiyonada, Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı adına Türkiye'yi Cemal Direkci, Mert Ulukanoğlu, Özlem Bağ Üzgüç, Serhad Karaduman, Faruk Karateke, Kerem Dinçer ve Ali Zaimoğlu temsil edecek.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyon, 19 Ekim Pazar günü sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
