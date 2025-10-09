13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, başlayacak

13. FAI Yamaç Paraşütü Hedef Dünya Şampiyonası cuma Antalya'da başlayacak.
Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) Türkiye'nin ev sahipliğinde Alanya'da düzenleyeceği organizasyona 36 ülkeden 143 sporcu katılacak.
Şampiyonada, Yamaç Paraşütü Hedef Milli Takımı adına Türkiye'yi Cemal Direkci, Mert Ulukanoğlu, Özlem Bağ Üzgüç, Serhad Karaduman, Faruk Karateke, Kerem Dinçer ve Ali Zaimoğlu temsil edecek.
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyon, 19 Ekim Pazar günü sona erecek.
