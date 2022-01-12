12 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 77.722 olduğu açıklandı. BBugün 145 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği belirtildi.Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!