12 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 12 Ocak koronavirüs tablosu, vaka ve vefat bilgilerine ilişkin açıklama yaptı.

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12 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
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12 Ocak 2022 20:23
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakanlık, koronavirüste günün günün vaka sayısının ise 77.722 olduğu açıklandı. Böylelikle bugüne dek görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Bugün 145 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!



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