12 Dev Adam için Türkiye Basketbol Federasyonunda tören düzenlendi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı için Türkiye Basketbol Federasyonunda (TBF) tören düzenlendi.
TBF'nin açıklamasına göre Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda düzenlenen tören öncesinde pasta kesildi.
Organizasyona milli sporcular, teknik ekip, TBF Basketbol Spor Lisesi öğrencileri, TBF yöneticileri ve çalışanları katıldı.
TBF'nin açıklamasına göre Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda düzenlenen tören öncesinde pasta kesildi.
Organizasyona milli sporcular, teknik ekip, TBF Basketbol Spor Lisesi öğrencileri, TBF yöneticileri ve çalışanları katıldı.