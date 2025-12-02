02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
0-028'
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

10'uncu yılda tırhandil rüzgarı Bodrum'da esti

Bodrum'un denizcilik kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen Tırhandil Cup, 10. yılında zorlu kış trofesi parkurlarında geleneksel ahşap tırhandillerin yarışmasına ve kültürel mirasın sürdürülmesine öncülük ediyor.

Ege'nin en köklü geleneksel ahşap tekne tipi olan tırhandilleri yaşatmak ve Bodrum'un denizcilik kültürünü geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen Tırhandil Cup, bu yıl 10'uncu kez start aldı.

29-30 Kasım'da gerçekleşen ilk ayak yarışları, kış trofesinin zorlu parkurlarını yeniden Bodrum'un mavisiyle buluşturdu. Geleneksel The Bodrum Cup'ın içinden doğan ve son 10 yılda kendi kitlesini oluşturan Tırhandil Cup, sadece bir yarış değil; tırhandil yapım ustalığını canlandıran, tersanelerde yeni tırhandillerin üretilmesine öncülük eden, kültürel bir denizcilik projesi olarak kabul ediliyor.

Tırhandil Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Erim Önüt, "10 yıl önce büyük ustalarımızdan Kıvırcık Mustafa'nın bir cümlesiyle başlayan bu yolculuk bugün bambaşka bir noktaya geldi. Tırhandillerimizin gelişimini görmek bizim için büyük bir mutluluk. Bir denizci olarak eğer bir gün bir tırhandil ile yarışma şansınız olmuşsa, tırhandilden vazgeçemezsiniz. Tırhandiller Bodrum kültürünün çok önemli bir parçası. Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü gibiler. Kış trofesi olması nedeniyle Tırhandil Cup oldukça zorlu bir yarış. Kapalı ve sert havalara biz tırhandillerin sevdiği hava diyoruz. Bu yıl rotalarımızda Gümüşlük ve Çökertme etapları da yer alacak. Her yarış sonrası tekrar bir araya gelip yemek yenmesi ve dostluğun devam etmesi, trofenin ruhunu en iyi özetleyen şey" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
