10'uncu yılda tırhandil rüzgarı Bodrum'da esti

Ege'nin en köklü geleneksel ahşap tekne tipi olan tırhandilleri yaşatmak ve Bodrum'un denizcilik kültürünü geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen Tırhandil Cup, bu yıl 10'uncu kez start aldı.



29-30 Kasım'da gerçekleşen ilk ayak yarışları, kış trofesinin zorlu parkurlarını yeniden Bodrum'un mavisiyle buluşturdu. Geleneksel The Bodrum Cup'ın içinden doğan ve son 10 yılda kendi kitlesini oluşturan Tırhandil Cup, sadece bir yarış değil; tırhandil yapım ustalığını canlandıran, tersanelerde yeni tırhandillerin üretilmesine öncülük eden, kültürel bir denizcilik projesi olarak kabul ediliyor.



Tırhandil Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Erim Önüt, "10 yıl önce büyük ustalarımızdan Kıvırcık Mustafa'nın bir cümlesiyle başlayan bu yolculuk bugün bambaşka bir noktaya geldi. Tırhandillerimizin gelişimini görmek bizim için büyük bir mutluluk. Bir denizci olarak eğer bir gün bir tırhandil ile yarışma şansınız olmuşsa, tırhandilden vazgeçemezsiniz. Tırhandiller Bodrum kültürünün çok önemli bir parçası. Geçmiş ile gelecek arasında bir köprü gibiler. Kış trofesi olması nedeniyle Tırhandil Cup oldukça zorlu bir yarış. Kapalı ve sert havalara biz tırhandillerin sevdiği hava diyoruz. Bu yıl rotalarımızda Gümüşlük ve Çökertme etapları da yer alacak. Her yarış sonrası tekrar bir araya gelip yemek yenmesi ve dostluğun devam etmesi, trofenin ruhunu en iyi özetleyen şey" dedi.



