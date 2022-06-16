1 sezon daha 'Kim' istemez

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus 'Kalsın' diyor ama Kim Min-Jae'nin taliplerinin ısrarı ve serbest kalma maddesi işi zorluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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1 sezon daha 'Kim' istemez
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16 Haziran 2022 09:07
Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'yi takımda görmek istiyor.

Ancak oyuncunun talipleri ve sözleşmesindeki '23 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi sıkıntıyı artırıyor.

25 yaşındaki futbolcuyu daha önce Tottenham, Arsenal, Chelsea ve Juventus gibi devler takibe almıştı. Bu ekiplere son olarak Leicester City eklendi.



SAVUNMANIN SİGORTASI OLDU

Geçen sezon 40 maça çıkan ve savunmanın sigortası olan Kim, bir de gol atmıştı.

Mayıs ayında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olmak için ülkesine giden başarılı oyuncu, çalışmalarını burada özel olarak sürdürüyor.

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