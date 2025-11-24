24 Kasım
1. Lig'de 14. hafta sonunda oluşan puan durumu!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası tek maçla tamamlandı. Atko Grup Pendikspor, liderliğe yükseldi.

calendar 24 Kasım 2025 23:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
1. Lig'de 14. hafta sonunda oluşan puan durumu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Serikspor, konuk ettiği SMS Grup Sarıyer'i 3-0 ile geçti.

Haftaya lider giren Sipay Bodrum FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 1-0 yenilirken, takipçisi Atko Grup Pendikspor, konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u tek golle geçti ve liderliğe yükseldi.


Ligin 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Manisa FK-Adana Demirspor: 5-0

Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor: 0-1

Bandırmaspor-Arca Çorum FK: 1-0

Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1

İstanbulspor-Sakaryaspor: 3-3

Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK: 1-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor: 2-1

İmaj Altyapı Vanspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1

Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor: 2-1

Serikspor-SMS Grup Sarıyer: 3-0

PUAN DURUMU

  O G B M A Y AV P
1.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL 14 8 5 1 27 9 18 29
2.ESENLER EROKSPOR 14 8 4 2 34 15 19 28
3.SİPAY BODRUM FK 14 8 3 3 32 13 19 27
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER 14 8 2 4 31 20 11 26
5.ARCA ÇORUM FK 14 7 4 3 23 14 9 25
6.ERZURUMSPOR FK 14 5 8 1 24 13 11 23
7.BANDIRMASPOR 14 6 5 3 18 13 5 23
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 14 6 4 4 21 20 1 22
9.SERİKSPOR 14 6 4 4 19 20 -1 22
10.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 14 5 6 3 19 15 4 21
11.BOLUSPOR 14 5 5 4 23 16 7 20
12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 14 4 6 4 21 16 5 18
13.SAKARYASPOR 14 5 3 6 26 29 -3 18
14.ÖZBELSAN SİVASSPOR 14 4 5 5 18 15 3 17
15.İSTANBULSPOR 14 2 9 3 15 20 -5 15
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 14 4 2 8 9 21 -12 14
17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 14 3 4 7 21 26 -5 13
18.SMS GRUP SARIYER 14 3 2 9 12 22 -10 11
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 14 0 4 10 12 36 -24 4
20.ADANA DEMİRSPOR 14 0 1 13 8 60 -52 -23
Not: Adana Demirspor'un 24 puanı silinmiştir.

- 15. hafta

Ligin 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

28 Kasım Cuma:

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)

20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK (Pendik)

29 Kasım Cumartesi:

13.30 Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor (Van Atatürk)

19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

30 Kasım Pazar:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor (BG Grup 4 Eylül)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor (Stat belli değil)

16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK (Bodrum İlçe)

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
