Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 4-2 kazandı.
Karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Marco Asensio, 40 ve 50. dakikalarda Dorgeles Nene ve 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Konuk ekip Kayserispor'un gollerini ise 53 ve 75. dakikalarda German Onugkha kaydetti
FENERBAHÇE, GALATASARAY İLE FARKI 1'E İNDİRDİ
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 29 puanla lider konumdaki Galatasaray ile olan puan farkını bire indirdi.
Konuk ekip Kayserispor ise 9 puanla ligin sondan ikinci sırasında konumlandı.
Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor, Gaziantep FK'yi konuk edecek.
TEDESCO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Viktoria Plzen maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 5 değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, Viktoria Plzen müsabakasında ilk 11'de değerlendirdiği İsmail Yüksek'i cezası nedeniyle Kayserispor karşısında oynatamadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın ve Youssef En-Neysri'yi ise yedek soyundurdu.
Domenico Tedesco, bu isimlerin yerine ise Levent Mercan, Fred Rodrigues, Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de değerlendirdi.
Kayserispor karşısında kalede Ederson'u oynatan İtalyan çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda Edson Alvarez ile Fred Rodrigues görev alırken, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'ya güvendi.
Fenerbahçe'de, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Archie Brown, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran ise forma bekledi.
FRED 9 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Fred Rodrigues, 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev aldı.
Sarı-lacivertli takıma geldiği dönemden beri performansıyla büyük beğeni toplayan tecrübeli oyuncu, performansındaki düşüş nedeniyle uzun süredir kulübede yer almıştı.
İsmail Yüksek'in yokluğunda Tedesco'nun ilk 11'de görev verdiği Fred, son olarak ligde 21 Eylül'de Kasımpaşa ile oynanan müsabakada 11'de forma giymişti.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek cezalı nedeniyle kadroda yer alamazken, İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir ve Mert Hakan Yandaş da teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.
10 KASIM UNUTULMADI
Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla ısınma bölümüne "Emanetin Sözümüzdür" tişörtüyle çıktı.
Öte yandan karşılaşma öncesinde tribünde dev Türk Bayrağı ile "En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır" yazılı pankart açıldı.
FENERBAHÇE, LÖSEMİLİ ÇOCUKLARI KONUK ETTİ
Fenerbahçe Kulübü, Kayserispor müsabakasında lösemili çocukları ağırladı.
Karşılaşma öncesinde "Umut varsa iyileşme de vardır" yazılı pankart açıldı.
GALATASARAY'IN MAĞLUBİYETİ, TRİBÜNLERE YANSIDI
Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın puan kaybının ardından büyük mutluluk yaşadı.
Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı takip etti.
Ekranların bulunduğu alanlardan sokaklara taşan kalabalıklar oluşturan Fenerbahçeliler, Kocaelispor'un galibiyetinin ardından büyük sevinç yaşadı.
Fenerbahçeli taraftarların mutluluğu, stat içinde de sürdü.
FENERBAHÇE, ASENSIO İLE ÖNE GEÇTİ
Fenerbahçe, dakikalar 38'i gösterirken kaleyi cepheden gören bir bölgeden serbest vuruş kullandı. Frikik organizasyonunda sol çaprazda topu Asensio ile buluşturdular. Asensio köşeye vurdu ve top ağlara gitti.
FENERBAHÇE, NENE İLE FARKI 2'YE ÇIKARDI
Karşılaşmanın 40. dakikada gelişen atakta Fred'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topta altı pas içerisinde Nene topa dokundu ve Fenerbahçe, skoru 2-0'a getirdi.
NENE, TEKRARDAN SAHNEYE ÇIKTI
Mücadelenin 50. dakikasında ev sahibi Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine girip sol kanattan çevirdiği topta Nene topu ağlara yolladı.
KAYSERİSPOR, ERKEN CEVAP VERDİ
Kayserispor, yenilen gole hızlı reaksiyon gösterdi. Konuk ekip, Cardoso'nun ceza sahası sol çaprazdan çizgiye inerek çevirdiği topta Onugkha'nın ön direkteki dokunuşuyla farkı 2'ye indirdi.
KEREM AKTÜRKOĞLU, LİGDE SİFTAH DEDİ
Fenerbahçe, dakikalar 63'ü gösterirken Fred'in pasıyla savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası sol çaprazında gelişine vuruşuyla farkı yeniden 3'e çıkardı. Bu gol, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla ligde attığı ilk gol oldu.
KAYSERİSPOR, FARKI YENİDEN İKİYE İNDİRDİ
Mücadelenin 75. dakikasında konuk ekip Kayserispor'da Opoku'nun pasıyla topla buluşan Onugkha, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ve farkı yeniden ikiye indirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
16. dakikada Edson Alvarez, savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na ortasını yaptı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazındaki Fred'e indirdi. Brezilyalı oyuncunun şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Cardoso'nun kafayla kale sahasına gönderdiği pasta son anda Semedo araya girerek tehlikeyi önledi.
38. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'yla paslaşan Talisca, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcu çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı: 1-0.
40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ederson'un hızlı pasında Asensio, Semedo'yu gördü. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Fred, kale sahası içindeki Nene'yi topla buluşturdu. Genç futbolcu yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Talisca'nın pasında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu çıkardığı topu, kale sahası önüne hareketlenen Nene, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0
53. dakikada Kayserispor golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına yönelen Cardoso, kale sahasına hareketlenen Onugkha'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 3-1.
64. dakikada Fenerbahçe bir gol daha kaydetti. Orta alanda topla buluşan Fred, savunmanın arasından gönderdiği pasla meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu bekletmeden plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.
74. dakikada Kayserispor farkı yeniden 2'ye indirdi. Kendi yarı alanında topla buluşan Opoku, orta sahaya gelip savunmanın arkasına sarkan Onugkha'yı toplu buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-2.
87. dakikada sol kanatta topla buluşan Brown, ceza yayı önündeki Bartuğ Elmaz'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu uzaklaştırmayı başardı.
90+3. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Carole'ün ceza asahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Tuci kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Stat: Chobani
Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak
Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 85 Brown), Alvarez (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Fred, Nene (Dk. 61 Szymanski), Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 61 En-Nesyri)
Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 60 Burak Kapacak), Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 60 Dorukhan Toköz), Mane (Dk. 46 Opoku), Benes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Furkan Soyalp (Dk. 79 Tuci), Cardoso, Onugkha
Goller: Dk. 38 Asensio, Dk. 40 ve Dk. 50 Nene, Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 53 ve Dk. 74 Onugkha (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Mane, Dk. 31 Benasser, Dk. 80 Opoku (Zecorner Kayserispor), Dk. 46 Semedo (Fenerbahçe)
