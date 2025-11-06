Minnesota Timberwolves'ın Karl-Anthony Towns'ı New York Knicks'e göndermesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, yıldız oyuncu bu büyük takasın etkisini hâlâ tam olarak sindiremediğini söyledi.The Athletic'ten Jon Krawczynski'nin aktardığına göre Towns, Knicks'in Çarşamba günü Timberwolves'ı 137-114 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını şöyle ifade etti:Minnesota, 2015 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçtiği Towns'a dokuz sezon ev sahipliği yapmıştı. Towns, kulüp tarihinde toplam sayı, ribaunt ve blok kategorilerinde ikinci sırada yer alıyor.Yıldız uzun, Timberwolves'ın 2023-24 sezonunda Batı Konferansı finallerine ulaşmasında 19.1 sayı ve yüzde 36.1 üçlük isabetiyle önemli rol oynamıştı. Ancak dört yıllık 224 milyon dolarlık sözleşmesinin yürürlüğe girmesine haftalar kala New York Knicks'e takas edilmişti.Towns, bu sürpriz takas sonrası Timberwolves organizasyonuna ve taraftarlara duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Çarşamba gecesi oynanan son karşılaşmanın ardından da eski takım arkadaşlarına hâlâ sevgi duyduğunu belirtti: