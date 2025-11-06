06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
23:00
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
20:45
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
20:45
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
23:00
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
23:00
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
23:00
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
23:00
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
20:45
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
20:45
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
20:45
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
23:00
06 Kasım
Bologna-Brann
23:00
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
23:00
06 Kasım
PAOK-Young Boys
23:00
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
20:45
06 Kasım
Braga-Genk
23:00
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
23:00
06 Kasım
Real Betis-Lyon
23:00
06 Kasım
Rangers-Roma
23:00
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
20:45
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
20:45
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
20:45
06 Kasım
Basel-FCSB
20:45
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
20:45
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
20:45
06 Kasım
Nice-Freiburg
20:45
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
23:00

Towns: "Timberwolves beni takas ettiğinden beri hâlâ şaşkınım"

Minnesota Timberwolves'ın Karl-Anthony Towns'ı New York Knicks'e göndermesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, yıldız oyuncu bu büyük takasın etkisini hâlâ tam olarak sindiremediğini söyledi.

calendar 06 Kasım 2025 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Towns: 'Timberwolves beni takas ettiğinden beri hâlâ şaşkınım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Minnesota Timberwolves'ın Karl-Anthony Towns'ı New York Knicks'e göndermesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, yıldız oyuncu bu büyük takasın etkisini hâlâ tam olarak sindiremediğini söyledi.

The Athletic'ten Jon Krawczynski'nin aktardığına göre Towns, Knicks'in Çarşamba günü Timberwolves'ı 137-114 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını şöyle ifade etti:

"Ben hâlâ şaşkınım. Bu çok garip. Geçen sezon yaşadıklarımızdan ve ulaştığımız seviyelerden sonra artık kendimi daha çok bir Knicks oyuncusu gibi hissediyorum. Ama Timberwolves formasını görünce de garip bir duygu oluyor, özellikle o sizdeki ateş gibi siyah formalar. Arka tarafta 'Towns' yazısının olmaması çok tuhaf."


Minnesota, 2015 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçtiği Towns'a dokuz sezon ev sahipliği yapmıştı. Towns, kulüp tarihinde toplam sayı, ribaunt ve blok kategorilerinde ikinci sırada yer alıyor.

Yıldız uzun, Timberwolves'ın 2023-24 sezonunda Batı Konferansı finallerine ulaşmasında 19.1 sayı ve yüzde 36.1 üçlük isabetiyle önemli rol oynamıştı. Ancak dört yıllık 224 milyon dolarlık sözleşmesinin yürürlüğe girmesine haftalar kala New York Knicks'e takas edilmişti.

Towns, bu sürpriz takas sonrası Timberwolves organizasyonuna ve taraftarlara duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Çarşamba gecesi oynanan son karşılaşmanın ardından da eski takım arkadaşlarına hâlâ sevgi duyduğunu belirtti:

"Onları seviyorum. O soyunma odasını ölene kadar severim. Basketboldan bağımsız bile olsa onlar için her şeyi yaparım."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.