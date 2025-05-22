Philadelphia 76ers'ın forveti Paul George, Oklahoma City Thunder'ın mevcut kadrosunun, Shai Gilgeous-Alexander liderliğinde, kulüp tarihinin en uyumlu takımı olduğunu söyledi.



George'a göre bu ekip, Kevin Durant, Russell Westbrook ve James Harden'ın 2012'de NBA Finali'ne taşıdığı efsanevi takımdan bile daha iyi bir kimyaya sahip.



Paul George, Wave Original yapımı "Podcast P" programında yaptığı açıklamada, "Bu takım çok daha iyi organize edilmiş bir ekip. Yetenek olarak değil ama takım olgusu açısından kesinlikle daha iyi," ifadelerini kullandı.



George, Thunder'ın mevcut yıldızlarının birbirini tamamladığını ve rol dağılımının çok daha net olduğunu vurguladı:



"O dönemki takımda herkes kendi potansiyelini biliyordu ama herkes aynı anda 'takımın adamı' olmak istiyordu. Russ potansiyelinin farkındaydı, KD kim olmak istediğini biliyordu, James de aynı şekilde. Hepsi birer süperstardı. Ama şu an Oklahoma'da kimin lider olduğu çok net: Shai, takımın adamı."



George ayrıca Gilgeous-Alexander'ın liderliğinin takım arkadaşlarını daha rahat oynamaya teşvik ettiğini söyledi:



"Shai herkese alan bırakıyor. 'J-Dub sen de katkı ver, Cason Wallace sen de oyna, Chet sen de parlamalısın, Hartenstein sen de sahnedesin' diyor. Takımda herkes birbirinin parlamasına izin veriyor."



Bu yaklaşım, Batı Konferansı Finalleri'nin ilk maçında Thunder'ın Minnesota Timberwolves'a karşı aldığı 114-88'lik galibiyetle bir kez daha kendini gösterdi. Shai Gilgeous-Alexander, ikinci yarıda attığı 20 sayı dahil toplamda 31 sayıyla takımını taşıdı. Jalen Williams 19 sayı ve 8 ribaundla katkı verirken, çaylak Chet Holmgren 15 sayı ve bir smaçla geceye damgasını vurdu.



Isaiah Hartenstein ve Kenrich Williams yedek kulübesinden gelip toplamda 17 sayı üretti. Thunder, sahadan %50 isabetle ayrılırken Minnesota'yı sadece %34.9 isabet oranında tuttu.



Normal sezonu 68 galibiyetle tamamlayan Oklahoma City, NBA tarihinde en yüksek averaja sahip takım olarak rekor kırmıştı. Gilgeous-Alexander da bu performansı sayesinde 2024-25 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Yıldız oyuncu, sezonu 32.7 sayı, 6.4 asist ve 1.72 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.



Ayrıca James Harden'dan bu yana, aynı sezonda 20, 30, 40 ve 50 sayılık maç sayılarında ligin lideri olan ilk oyuncu olmayı başardı.



Paul George, Thunder'ın bu sezonu özel kılan yapısını şu sözlerle özetledi:



"Günün sonunda bu takım savunma yapıyor, birbirine sahip çıkıyor ve hızlı oynuyorlar. Bu onları yenmeyi çok zorlaştırıyor."



