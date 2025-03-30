19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı tarihinde ilki yaşayacak

Eleme turundaki son maçında Azerbaycan'ı 3-1 yenen milliler, grubu 7 puanla lider tamamladı ve Avrupa Şampiyonası bileti aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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19 Yaş Altı Futsal Milli Takımı tarihinde ilki yaşayacak
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30 Mart 2025 01:17
Son güncelleme 30 Mart 2025 01:29
19 Yaş Altı Milli Futsal Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu son maçında Azerbaycan'ı 3-1 mağlup etti ve finallere katılmaya hak kazandı.

Milliler, Hırvatistan'da düzenlenen eleme turunda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Ahmet Köksal, Ege Bilim ve Recep İnanç'ın kaydettiği gollerle müsabakadan 3-1 üstün ayrıldı. Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Türkiye, 7. Grubu lider tamamladı ve tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası bileti aldı.

Milli takım, grupta çıktığı diğer müsabakalarda Bosna Hersek'i 4-3 mağlup ederken, Hırvatistan ile de 3-3 berabere kaldı.

19 Yaş Altı Avrupa Futsal Şampiyonası, 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenecek.

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