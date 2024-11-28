Orlando Magic guardı Markelle Fultz'un takımla sözleşme uzatamamış olma sebebinin, sakatlık sorunlarıyla uğraşmaya devam etmesi olduğu bildirildi.



Geçtiğimiz sezon Magic rotasyonunun bir parçası olmasına ve takımın Cleveland Cavaliers'a karşı oynadığı yedi playoff maçının hepsinde forma giymesine rağmen serbest oyuncu statüsütnde yer almaya devam eden Fultz'un, bu konumda olma sebebinin sakatlık sorunlarıyla uğraşmaya devam etmesi olduğu iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, NBA muhabiri Marc Stein ile yaptığı sohbette Fultz için "Kendisini sözleşme imzalamaktan alıkoyan şeyin sakatlık sorunlarıyla uğraşması olduğunu söylemişlerdi." şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz sezon playofflara doğru Fultz, daha önce ön çapraz bağlarını yırttığı sol dizinde hala küçük kırıklar olduğunu açıklamıştı.



Fultz, önceki sezon Magic formasıyla çıktığı 43 maçta ortalama 21.2 dakikada 7.8 sayı, 3.2 ribaund ve 2.8 asist istatistikleri kaydetmişti.



