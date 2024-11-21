Bilal Meşe: 'Salih Uçan'ın sırası halâ gelmedi mi?'

"Bir süredir Beşiktaş'ta kafama takılan bir soru var, yanıt bulması gerekir... Salih Uçan'la sezon başında sıkıntılı bir süreç sonrası 2+1 yıllık sözleşme yenilendi. Salih buna karşın yedek kulübesinden burnunu çıkaramıyor! Teknik patron Giovanni van Bronckhorst benzetme yerindeyse, 'çanta' gibi yanında taşıyor, olacak iş değil! "



"ASLA AYNI KEFEYE KOYMAM"



"Öyle durup dururken bir oyuncuyu savunmam, ancak Beşiktaş'ın orta sahasında oynayanlara bakıyorum, asla aynı kefeye koymam! Örneğin Cher Ndour, Joao Mario ve Al Musrati... Salih Uçan üçünü de ikiye katlar, bu benim görüşüm! En azından orta alanda kazandığı toplarla tıpkı Gedson Fernandes gibi direkt kaleye giden bir oyuncu profilidir Salih Uçan, hem oyun kurar, hem de asistler yapar."



"SALİH UÇAN'IN SIRASI GELMEDİ Mİ?"



Birileri gibi sağa sola topu vermez, kaptığı gibi üçüncü bölgeye gider, sorumluluktan asla kaçmaz. Futbolcuyu kaybetmek kolaydır, zor olanı onu kazanmaktır, küstürmeyeceksiniz! Ne dersin sayın Van Bronckhorst, Salih Uçan'ın sırası hala gelmedi mi?





Hürriyet spor yazarı Bilal Meşe, köşesinde Salih Uçan'ın Beşiktaş 'ta az süre bulması hakkında eleştirilerde bulundu.