Olympiakos'tan Keenan Evans için RESMİ açıklama

Olympiakos'un, Keenan Evans ile gelecek sezon için anlaştığına dair haberlere Yunan ekibinden yalanlama geldi.



Live Sport'a göre Olympiakos'un 2026'ya kadar sürecek sözleşme için sezon başına 1,8 milyon Euro ödeyeceği iddia edilen Evans'ın bu teklifi kabul ettiği ve Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği iddia edildi.



Takımın konuyla ilgili açıklaması şu şekildeydi:



"2023-24 sezonu tüm hızıyla devam ediyor ve dört hedefinden ikisine (Süper Kupa ve Ulusal Kupa) ulaşan Olympiakos, taraftarlarımıza daha güzel anlar yaşatmak için çabalamaya devam ediyor. Transferler, satın almalar, planlar ve anlaşmalar hakkında yazılanların hiçbiri doğru değildir."



Evans bu sezon 17,3 sayı ve 3,9 asist ortalamalarıyla oynuyor.



