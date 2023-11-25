Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.
RAMS Park'ta oynanan maçı sarı kırmızılı takım 4-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Mauro Icardi, 45 ve 59. dakikada Dries Mertens, 70. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.
Galatasaray'da Mauro Icardi, 1 gol 2 asistle takımı adına etkili bir oyun ortaya koydu. Mertens ise 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Sarı kırmızılı takımda Davinson Sanchez, 79. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Onun yerine Victor Nelsson girdi.
SERİ 23 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray bu sonuçla sahasında oynadığı 23. maçında da mağlubiyet yaşamadı.
Alınan bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 34'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.
Galatasaray bir sonraki maçında Manchester United ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Galatasaray bu mücadeleyi 29 Kasım Çarşamba günü oynayacak. Alanyaspor ise Konyaspor ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK!
Okan Buruk, son yapılan Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, 13. haftada RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk etti.
"Cimbom" müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Cedric Bakambu yer aldı.
Okan Buruk, 2-1 kaybedilen Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ve milli takımlarda da süre alan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Ziyech'i dinlendirdi. Buruk, Oliveira'yı da yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kaan, Ndombele, Barış Alper ve Mertens'i görevlendirdi.
KEREM DİNLENDİRİLDİ, ABDÜLKERİM YOK
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birkaç maç hariç tamamına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor mücadelesinin başlangıç 11'inde yer almadı.
Galatasaray'da bu sezonki 22 resmi müsabakanın 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan, diğer karşılaşmalarda ise ikinci devrede süre alan Kerem, yoğun tempo nedeniyle teknik ekibe dinlenmek istediğini iletti. Teknik direktör Okan Buruk, genç hücum oyuncusunu yedeğe çekti.
Abdülkerim ise bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maç haricinde tüm resmi karşılaşmalarda ilk 11'de forma giydi. Milli maç döneminde A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler karşılaşmalarında da süre alan tecrübeli stoper, son antrenmanda ağrı hissetti. Teknik ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılacak müsabaka öncesinde Abdülkerim'i riske etmeyerek kadroya almadı.
Okan Buruk, Fas Milli Takımı'ndan geç dönen ve sadece bir antrenmana çıkan Hakim Ziyech'i de yedekler arasında oturttu.
NDOMBELE İKİNCİ KEZ 11'DE
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez terleten Fransız orta saha oyuncusu, sadece ligin 8. haftasındaki Bitexen Antalyaspor mücadelesinde 11'de görev aldı.
Ndombele, 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere 6 resmi maçın ardından sahaya 11'de çıktı.
Galatasaray'da ayrıca Barış Alper Yılmaz da 6 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.
TARAFTARDAN FİLİSTİN'E DESTEK
Galatasaray taraftarları, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.
Taraftarlar, karşılaşma öncesinde, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şekilde tezahürat yaptı.
ŞEHİT TEĞMEN ÖZTÜRKMEN UNUTULMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'i andı.
Şehit edilişinin yıl dönümünde yapılan müsabaka öncesinde taraftarlar, kale arkasındaki tribüne şehit teğmenin resminin ve adının yazılı olduğu pankart açıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.
G.SARAY ETKİLİ BAŞLADI!
Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta saha avantajıyla mücadeleye tempolu başladı. Sarı kırmızılılar Icardi ile üst üste pozisyonlar buldu.
Sarı kırmızılılar ilk atağını 4. dakikada Icardi ile buldu. Zaha soldan rakiplerini bir bir geçti ve yay üzerindeki Icardi'ye bıraktı. Icardi'nin gelişine vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle çeldi.
Ataklarına devam eden Galatasaray, Mauro Icardi ile 8. dakika bir fırsat daha yakaladı. Ndombele kazandığı topu bekletmeden Icardi'ye bıraktı. Karambolde sağ çapraza düşen topu Arjantinli oyuncu kaleye gönderdi ama top direkten oyun alanına döndü.
GALATASARAY'IN ATAKLARI SÜRDÜ
Dakikalar 13. gösterirken Zaha, sarı kırmızılı takım adına gole yaklaştı. Mertens'in soldan bıraktığı topa Zaha iyi vurdu ama top yandan az farkla auta gitti.
Alanya maçın ilk yarısında Galatasaray kalesine sadece bir kez gelebildi. Mücadelenin 33. dakikasında solda topla buluşan Efecan, ortasını yaptı, ceza sahası içinde Eduardo topa dokunamadı.
ICARDI TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 37. dakikada 1-0 öne geçti. Mertens'in sağ kanattan son çizgiye inip çevirdiği topu iyi takip eden Icardi, gelişine güzel bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.
BASKI İKİNCİ GOLÜ GETİRDİ
Golden sonra da ataklarına devam eden Galatasaray, Mertens ile farkı 2'ye çıkardı. Zaha'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Mertens, uzaktan sert vurdu. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. Galatasaray ilk devreyi 2-0 önde kapattı.
ALANYA FARKI AZALTMAK İSTEDİ, OLMADI!
İkinci yarıda Alanyaspor kontratakla gol bulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Savunma arkasına atılan topu Oğuz çok iyi takip etti. Oğuz sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Muslera'yı geçemedi.
ALİ ŞANSALAN SAKATLANDI
Galatasaray ile Alanyaspor maçında görev alan Ali Şansalan sakatlandı. Ali Şansalan, 53. dakikada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.
Ali Şansalan yerine 4. hakem Yiğit Arslan,58. dakikadan itibaren orta hakem olarak görev yapmaya başladı.
G.SARAY FARKI 3'E ÇIKARDI
Mertens 59. dakikada maçın skorunu 3-0'a getirerek takımını rahatlattı. Kazımcan'ın soldan ön direğe ortasını Icardi arkaya aşırttı. Mertens arka direkte boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Son bölümde Alanyaspor oyundan tamamen koptu. Galatasaray üst üste ataklarını sürdürürken Zaha sahneye çıktı ve maçın skorunu 70. dakikada 4-0'a getirdi. Hızlı gelişen atakta, Icardi yanındaki arkadaşı Zaha'ya bıraktı. Zaha yaklaşık 30 metre topu sürükledikten sonra yay üzerinden şık bir vuruş yaparak takımını 4-0 öne geçirdi.
DAVINSON DEVAM EDEMEDİ!
Galatasaray'da Davinson Sanchez maçın 78. dakikasında sakatlandı. Kolombiyalı oyuncu oyuna devam edemedi. Onun yerine Victor Nelson dahil oldu.
Galatasaray son bölümde üst üste ataklar yakalasa da skor tabelası değişmedi ve sarı kırmızılı takım mücadeleyi 4-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, karşısına aldığı 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Yıldız futbolcu, pasını ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
8. dakikada Ndombele'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Savunmada Fatih Aksoy'un müdahale ettiği top, Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek Arjantinli yıldız futbolcunun önünde kaldı. Icardi, altıpas içi sağ çaprazda dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.
37. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boey'un pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens, meşin yuvarlağı kale önüne gönderdi. Altıpasa hareketlenen Icardi, yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
45. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Zaha'nın pasıyla topla buluşan Mertens, sol çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Galatasaray, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla soldan bindiren Oğuz Aydın, Kazımcan Karataş'ı geride bırakarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Galatasaray üçüncü golü kaydetti. Kazımcan Karataş'ın soldan ceza sahasına ortasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla arka direğe aşırttı. Mertens'in bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu: 3-0.
70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Icardi'nin pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Zaha, açısını düzelterek penaltı noktasının gerisine kadar geldi. Yıldız oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gönderdi: 4-0.
Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan (Dk. 57 Yiğit Arslan), Serkan Olguncan, Serkan Ok
Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez (Dk. 79 Nelsson), Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Ndombele, Torreira (Dk. 74 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 74 Ziyech), Zaha (Dk. 74 Tete), Icardi
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Lima (Dk. 67 Hadergjonaj), Efecan Karaca (Dk. 67 Augusto), Janvier, Fer (Dk. 81 Aliti), Sisto (Dk. 46 Novais), Balkovec, Eduardo (Dk. 46 Cordova), Oğuz Aydın
Goller: Dk. 37 Icardi, Dk. 45 ve 59 Mertens, Dk. 70 Zaha (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 31 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 38 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
RAMS Park'ta oynanan maçı sarı kırmızılı takım 4-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Mauro Icardi, 45 ve 59. dakikada Dries Mertens, 70. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.
Galatasaray'da Mauro Icardi, 1 gol 2 asistle takımı adına etkili bir oyun ortaya koydu. Mertens ise 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Sarı kırmızılı takımda Davinson Sanchez, 79. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi. Onun yerine Victor Nelsson girdi.
SERİ 23 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray bu sonuçla sahasında oynadığı 23. maçında da mağlubiyet yaşamadı.
Alınan bu galibiyetle birlikte Galatasaray puanını 34'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.
Galatasaray bir sonraki maçında Manchester United ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Galatasaray bu mücadeleyi 29 Kasım Çarşamba günü oynayacak. Alanyaspor ise Konyaspor ile karşılaşacak.
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK!
Okan Buruk, son yapılan Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.
Ligde ilk haftayı beraberlikle kapatıp ardından 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maç arası öncesinde son müsabakada Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu. Ligdeki yenilmezlik ünvanını kaybeden Galatasaray, 13. haftada RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk etti.
"Cimbom" müsabakaya Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Cedric Bakambu yer aldı.
Okan Buruk, 2-1 kaybedilen Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan ve milli takımlarda da süre alan Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Ziyech'i dinlendirdi. Buruk, Oliveira'yı da yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Kaan, Ndombele, Barış Alper ve Mertens'i görevlendirdi.
KEREM DİNLENDİRİLDİ, ABDÜLKERİM YOK
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon birkaç maç hariç tamamına 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu ile Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor mücadelesinin başlangıç 11'inde yer almadı.
Galatasaray'da bu sezonki 22 resmi müsabakanın 21'inde ilk 11'de sahaya çıkan, diğer karşılaşmalarda ise ikinci devrede süre alan Kerem, yoğun tempo nedeniyle teknik ekibe dinlenmek istediğini iletti. Teknik direktör Okan Buruk, genç hücum oyuncusunu yedeğe çekti.
Abdülkerim ise bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde birer maç haricinde tüm resmi karşılaşmalarda ilk 11'de forma giydi. Milli maç döneminde A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler karşılaşmalarında da süre alan tecrübeli stoper, son antrenmanda ağrı hissetti. Teknik ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile yapılacak müsabaka öncesinde Abdülkerim'i riske etmeyerek kadroya almadı.
Okan Buruk, Fas Milli Takımı'ndan geç dönen ve sadece bir antrenmana çıkan Hakim Ziyech'i de yedekler arasında oturttu.
NDOMBELE İKİNCİ KEZ 11'DE
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Tanguy Ndombele, bu sezon ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez terleten Fransız orta saha oyuncusu, sadece ligin 8. haftasındaki Bitexen Antalyaspor mücadelesinde 11'de görev aldı.
Ndombele, 4'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması olmak üzere 6 resmi maçın ardından sahaya 11'de çıktı.
Galatasaray'da ayrıca Barış Alper Yılmaz da 6 resmi maçın ardından ilk 11'de forma giydi.
TARAFTARDAN FİLİSTİN'E DESTEK
Galatasaray taraftarları, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi.
Taraftarlar, karşılaşma öncesinde, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şekilde tezahürat yaptı.
ŞEHİT TEĞMEN ÖZTÜRKMEN UNUTULMADI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, geçen yıl Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'i andı.
Şehit edilişinin yıl dönümünde yapılan müsabaka öncesinde taraftarlar, kale arkasındaki tribüne şehit teğmenin resminin ve adının yazılı olduğu pankart açıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.
G.SARAY ETKİLİ BAŞLADI!
Galatasaray, Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta saha avantajıyla mücadeleye tempolu başladı. Sarı kırmızılılar Icardi ile üst üste pozisyonlar buldu.
Sarı kırmızılılar ilk atağını 4. dakikada Icardi ile buldu. Zaha soldan rakiplerini bir bir geçti ve yay üzerindeki Icardi'ye bıraktı. Icardi'nin gelişine vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle çeldi.
Ataklarına devam eden Galatasaray, Mauro Icardi ile 8. dakika bir fırsat daha yakaladı. Ndombele kazandığı topu bekletmeden Icardi'ye bıraktı. Karambolde sağ çapraza düşen topu Arjantinli oyuncu kaleye gönderdi ama top direkten oyun alanına döndü.
GALATASARAY'IN ATAKLARI SÜRDÜ
Dakikalar 13. gösterirken Zaha, sarı kırmızılı takım adına gole yaklaştı. Mertens'in soldan bıraktığı topa Zaha iyi vurdu ama top yandan az farkla auta gitti.
Alanya maçın ilk yarısında Galatasaray kalesine sadece bir kez gelebildi. Mücadelenin 33. dakikasında solda topla buluşan Efecan, ortasını yaptı, ceza sahası içinde Eduardo topa dokunamadı.
ICARDI TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ
Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 37. dakikada 1-0 öne geçti. Mertens'in sağ kanattan son çizgiye inip çevirdiği topu iyi takip eden Icardi, gelişine güzel bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.
BASKI İKİNCİ GOLÜ GETİRDİ
Golden sonra da ataklarına devam eden Galatasaray, Mertens ile farkı 2'ye çıkardı. Zaha'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Mertens, uzaktan sert vurdu. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu. Galatasaray ilk devreyi 2-0 önde kapattı.
ALANYA FARKI AZALTMAK İSTEDİ, OLMADI!
İkinci yarıda Alanyaspor kontratakla gol bulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Savunma arkasına atılan topu Oğuz çok iyi takip etti. Oğuz sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Muslera'yı geçemedi.
ALİ ŞANSALAN SAKATLANDI
Galatasaray ile Alanyaspor maçında görev alan Ali Şansalan sakatlandı. Ali Şansalan, 53. dakikada sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemedi.
Ali Şansalan yerine 4. hakem Yiğit Arslan,58. dakikadan itibaren orta hakem olarak görev yapmaya başladı.
G.SARAY FARKI 3'E ÇIKARDI
Mertens 59. dakikada maçın skorunu 3-0'a getirerek takımını rahatlattı. Kazımcan'ın soldan ön direğe ortasını Icardi arkaya aşırttı. Mertens arka direkte boş pozisyonda topu ağlara gönderdi.
Son bölümde Alanyaspor oyundan tamamen koptu. Galatasaray üst üste ataklarını sürdürürken Zaha sahneye çıktı ve maçın skorunu 70. dakikada 4-0'a getirdi. Hızlı gelişen atakta, Icardi yanındaki arkadaşı Zaha'ya bıraktı. Zaha yaklaşık 30 metre topu sürükledikten sonra yay üzerinden şık bir vuruş yaparak takımını 4-0 öne geçirdi.
DAVINSON DEVAM EDEMEDİ!
Galatasaray'da Davinson Sanchez maçın 78. dakikasında sakatlandı. Kolombiyalı oyuncu oyuna devam edemedi. Onun yerine Victor Nelson dahil oldu.
Galatasaray son bölümde üst üste ataklar yakalasa da skor tabelası değişmedi ve sarı kırmızılı takım mücadeleyi 4-0 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, karşısına aldığı 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Yıldız futbolcu, pasını ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
8. dakikada Ndombele'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Savunmada Fatih Aksoy'un müdahale ettiği top, Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek Arjantinli yıldız futbolcunun önünde kaldı. Icardi, altıpas içi sağ çaprazda dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.
37. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boey'un pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens, meşin yuvarlağı kale önüne gönderdi. Altıpasa hareketlenen Icardi, yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
45. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Zaha'nın pasıyla topla buluşan Mertens, sol çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Galatasaray, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla soldan bindiren Oğuz Aydın, Kazımcan Karataş'ı geride bırakarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Galatasaray üçüncü golü kaydetti. Kazımcan Karataş'ın soldan ceza sahasına ortasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla arka direğe aşırttı. Mertens'in bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu: 3-0.
70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Icardi'nin pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Zaha, açısını düzelterek penaltı noktasının gerisine kadar geldi. Yıldız oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gönderdi: 4-0.
Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan (Dk. 57 Yiğit Arslan), Serkan Olguncan, Serkan Ok
Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson Sanchez (Dk. 79 Nelsson), Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Ndombele, Torreira (Dk. 74 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Mertens (Dk. 74 Ziyech), Zaha (Dk. 74 Tete), Icardi
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Lima (Dk. 67 Hadergjonaj), Efecan Karaca (Dk. 67 Augusto), Janvier, Fer (Dk. 81 Aliti), Sisto (Dk. 46 Novais), Balkovec, Eduardo (Dk. 46 Cordova), Oğuz Aydın
Goller: Dk. 37 Icardi, Dk. 45 ve 59 Mertens, Dk. 70 Zaha (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 31 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 38 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
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