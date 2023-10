Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Beşiktaş , sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 63. dakikada Salih Uçan, 75. dakikada ise Cenk Tosun'dan geldi.Beşiktaş'ın ilk golünü atan Salih Uçan, Süper Lig tarihinde ilk kez kafa golü attı.Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic 80 ve 85. dakikalarda çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Gaziantep'te ise Furkan Soyalp, 56 ve 90+3. dakikalarda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 21. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19 yaptı. Gaziantep FK ise 9 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep ise Rizespor ile karşılaşacak.Beşiktaş, Bodo/Glimt ile oynadığı maça göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Eric Bailly, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Milot Rashica ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Utku Yuvakuran, Ante Rebic, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Jackson Muleka, Jean Onana, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç ve Gökhan İnler yer aldı.Teknik sorumlu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadıkları maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü oyunculardan Onana ile Hadziahmetovic'i yedeğe çekti.Mert Günok kart cezası, Aboubakar hastalığı, Colley ile Masuaku ise sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Yılmaz, bu isimlerin yerine Ersin, Bailly, Salih, Zaynutdinov, Gedson Fernandes ve Cenk'i ilk 11'de görevlendirdi.Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK maçında Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi.Tribünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimlerinin yer aldığı görsel, makaralarla tribüne çekildi. Görselde Atatürk'ün Akaretler'de annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım'ı bıraktığı ev, Bandırma gemisiyle Samsun'a gidişi, Kurtuluş Savaşı ve TBMM'nin açılışına dair figürlere yer verildi.Görselde "Akaretler'den Cumhuriyet'e bize bıraktığın tüm emanetlere gözümüz gibi bakıyoruz." yazısı yer aldı.İki takımın oyuncuları, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." pankartıyla sahaya çıktı.Siyah-beyazlı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi.Taraftarlar, tribünlerde "You will never walk alone Gazze (Asla yalnız yürümeyeceksin Gazze)" ve "Savaşın karşısında, mazlumun yanındayız" yazılı pankartlar açtı.Beşiktaş taraftarı, yönetim kuruluna tepkilerini Gaziantep FK maçından önce de devam ettirdi.Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlı takımın taraftarı, sık sık yaptıkları tezahüratlarla Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetimini istifaya davet etti.Beşiktaş, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kırmızı formayla müsabakaya çıktı.İki takım da maça dengeli başlarken ilk 10 dakikada etkili bir atak olmadı. Mücadelenin 14. dakikasında Riascos'un pasıyla son çizgiye inen Gradel, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde auta gitti. Bu pozisyon maçtaki ilk ciddi gol girişimiydi.Gaziantep yine etkili geldi. Soldan kullanılan köşe vuruşuna ceza sahası içinde Furkan vurdu ama kaleci Ersin gole izin vermedi.Beşiktaş'ın ilk etkili atağı 17. dakikada geldi. Onur Bulut'un ortasına Zaynutdinov gelişine harika vurdu. Ancak kaleci Nita gole izin vermedi.Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 21. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.Siyah beyazlı ekip, Chamberlain ile gole çok yaklaştı. İngiliz oyuncu, ceza yayı üzerinde rakibini ekarte edip plase bir vuruş denedi ama top direğin dibinden auta gitti ve Beşiktaş öne geçme fırsatını yine değerlendiremedi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.Gaziantep'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Gradel, ceza sahasına ortasını yaptı. Draguş oldukça müsait durumda topu üstten dışarı attı.Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta bir pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın 55. dakikasında Cenk Tosun, ceza sahasında Mustafa Eskihellaç tarafından düşürüldü ve hakeme baktı. Cenk Tosun pozisyonda penaltı beklerken, hakem Mete Kalkavan oyunu sürdürdü. Beşiktaş tribünleri devam kararına tepki gösterdi.Beşiktaş Salih Uçan ile öne geçti. Soldan kullanılan köşe vuruşunu Chamberlain ortaladı. Arka direkte topa iyi yükselen Salih düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Salih, bu golle Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü attı.Beşiktaş, 75. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Rashica'nın arka direğe yükselttiği topa çok iyi yükselen Cenk Tosun, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta Cenk Tosun 3. gola çok yaklaştı. Cenk, yayın solundan aldığı topu bekletmeden kaleye gönderdi ama meşin yuvarlak direkten oyun alınan geri geldi.Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic 80 ve 86. dakikalarda çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Gaziantep'te ise Furkan Soyalp, 56 ve 90+3. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. İki takım da kalan bölümü 10 kişi tamamladı. Maçta başka gol çıkmadı ve siyah beyazlı takım mücadeleyi 2-0 kazandı.14. dakikada Maxim'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Furkan Soyalp ön direkte meşin yuvarlağı topukla kaleye gönderdi, kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.17. dakikada Onur Bulut'un sağ taraftan ortasında Zaynutdinov arka direkte voleyle vurdu, kaleci Nita topun ağlara gitmesine izin vermedi.25. dakikada sağdan Onur Bulut'un ceza sahasına gönderdiği topa Cenk Tosun kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.37. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Zaynutdinov'un uzaktan şutunda kaleci topu kurtardı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.53. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Gradel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Dragus'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.80. dakikada Cenk Tosun'un uzak mesafeden çıkardığı şutta top direkten döndü.Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.: Tüpraş: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Candaş Elbil: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly (Dk. 81 Onana), Necip Uysal, Zaynutdinov, Salih Uçan (Dk. 67 Hadziahmetovic), Gedson Fernandes, Ghezzal (Dk. 21 Yakup Arda Kılıç) (Dk. 81 Muleka), Chamberlain (Dk. 81 Demir Ege Tıknaz), Rashica, Cenk Tosun: Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Gradel (Dk. 89 M'Bakata), Furkan Soyalp, Maxim, Dragus (Dk. 82 İlker Karakaş), Riascos (Dk. 67 Markovic): Dk. 63 Salih Uçan, Dk. 75 Cenk Tosun (Beşiktaş): Dk. 86 Hadziahmetovic (Beşiktaş), Dk. 90+3 Furkan Soyalp (Gaziantep FK): Dk. 35 Dragus, Dk. 48 N'Koulou, Dk. 85 Gradel (Gaziantep FK), Dk. 54 Burak Yılmaz (Teknik sorumlu) (Beşiktaş)