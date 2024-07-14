Ziyech'ten transfer cevabı!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Suudi Arabistan'dan veya başka bir takımdan transfer teklifi almadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ziyech'ten transfer cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2024 09:27
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Milliyet'e verdiği röportajda transfer için de konuştu.

Ziyech, "Suudi Arabistan'dan ya da bir yerden teklif aldın mı?" sorusunun ardından, "Hayır" cevabını verdi.

Galatasaray'da geçen sezon 23 maçta süre bulan 31 yaşındaki Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery