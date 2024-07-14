Ziyech'ten transfer cevabı!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Milliyet'e verdiği röportajda transfer için de konuştu.
Ziyech, "Suudi Arabistan'dan ya da bir yerden teklif aldın mı?" sorusunun ardından, "Hayır" cevabını verdi.
Galatasaray'da geçen sezon 23 maçta süre bulan 31 yaşındaki Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
Ziyech, "Suudi Arabistan'dan ya da bir yerden teklif aldın mı?" sorusunun ardından, "Hayır" cevabını verdi.
Galatasaray'da geçen sezon 23 maçta süre bulan 31 yaşındaki Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.