New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson'ın saha içi antrenmanlara katıldığı ve olası bir parkelere dönüş öncesinde önümüzdeki hafta yeniden değerlendirileceği bildirildi.



TNT'den Chris Haynes, Zion'ın saha içi antrenmanlara katıldığını ve önümüzdeki hafta yeniden değerlendirileceğini söyledi:



"Şu an itibariyle plan, önümüzdeki haftanın ortasında yeniden değerlendirilmesi üzerine. Ve o noktada, Pelicans'ın sezonda sadece iki maçı kalmış olacak."



Haynes, Williamson'ın o sırada oynama izni alacağının kesin olmadığını da sözlerine ekledi:



"Dönmeye çalışma sürecinde, dönüşünü uzatan bir aksilik yaşamıştı."



Williamson, hamstring gerginliği nedeniyle Ocak ayının başından beri forma giyemiyor.





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