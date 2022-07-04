Zinedine Zidane, saç ektirmek için İstanbul'da

Juventus, Bordeaux, Real Madrid gibi takımlarda top koşturan, aktif futbol kariyerini bitirdikten sonra Real Madrid'de hocalık yapan Zinedine Zidane, ikonik kelliğine bir son vermek için Türkiye'yi seçti!



Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Geçen ay 50 yaşına giren ünlü yıldız, gizlice İstanbul'a gelerek operasyon geçirdi.



Sağlık turizminde ve özellikle saç ekimi konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye'nin methini duyan Zidane, haberin duyulmasını istemediği için bütün rezervasyonlarını menajeri adına yaptırdı.



İki hafta boyunca İstanbul'da bir otelde kalan yıldız, saç ekim operasyonunun ardından nekahet dönemini de burada geçirdikten sonra yine gizlice Fransa'ya döndü





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