Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan belli oldu!

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Zengibar Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Rıza Yıldırım oldu.



Darende Güreş Sahası'nda 220 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başpehlivanlık için Rıza Yıldırım ile Samet Özarslan finalde karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakada rakibinin sırtını yere getiren Yıldırım, aynı sahada başpehlivanlığı 3. kez elde etti.



Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, yaptığı konuşmada, Zengibar Karakucak Güreşleri'nin bölgenin en önemli güreş organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.



Güreşçilere teşekkür Eden Bozkurt, "Darende'miz geçmişten gelen önemli bir güreş geleneğine sahip. Bu geleneği her yıl üzerine koyarak devam ettiriyoruz. Burası yıllardır karakucak er meydanı olarak pehlivan yetiştirmektedir." diye konuştu.



Başpehlivan Rıza Yıldırım da Darende'nin karakucak güreşlerinde önemli bir merkez olduğunu belirtti.



Darende'de 3. kez başpehlivanlığı aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Samet kardeşime de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Çok mutluyum emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.





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