Zeljko Obradovic, Partizan ile anlaştı

Fenerbahçe Beko'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan başarılı antrenör Zeljko Obradovic, eski takımı Partizan ile anlaşmaya vardı.



Sırbistan ekibinin başkanı Ostoja Mijailovic, 61 yaşındaki antrenörle 3 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.



Zeljko Obradovic basketbola bir yıl ara vermesinin ardından, antrenörlük hayatına başladığı Partizan'a geri döndü.



Sırp basını, Zeljko Obradovic'in Partizan'dan maaş olarak büyük bir rakam istemediğini ancak iyi bir kadro kurabilmek için yönetimden garanti aldığını belirtti.



Zeljko Obradovic ile yapılan anlaşmanın ardından, Partizan'ın transfer çalışmalarına başlayacağı vurgulandı.



AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?



Kısa bir süre önce Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a bir çağrıda bulunarak Fenerbahçe basketbol şubesinin sportif aş haline getirilmesi halinde, Obradovic'i geri getireceğini açıklamıştı.



"Basketbol sportif AŞ'ye talibim ve takımın başına da Obradovic'i getireceğim" diyen Aziz Yıldırım, "Benim teklifim şu şimdi. Sayın Ali Koç, basketbol takımının yarın genel kurulda söyle. Ben de orada olacağım. Basketbol takımını, AŞ haline getiriyorum. Ben o AŞ'yi almaya talibim. Yarın da Obradovic'i getiririm. Şartım AŞ getireceksin, yönetimi bizim arkadaşlar olacak. Her sene Final Four yaparız" ifadelerini kullandı.



Aziz Yıldırım ayrıca "Obradovic'i söylüyorum. AŞ'yi kuruyoruz desinler, bana tamam yetkilisin desinler, yarın sabah Obradovic'i özel uçakla getiririm. 30-35 milyon euro bütçe neyse ben karşılayacağım hepsini" demişti.



