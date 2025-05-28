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Zeki Amdouni'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Burnley forması giyen Zeki Amdouni'nin menajeri,"Beşiktaş ile iletişim halindeyiz. Şu an belli olmasa da Beşiktaş'a transfer olma ihtimali var" diye konuştu.

calendar 28 Mayıs 2025 08:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Zeki Amdouni'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması!
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Burnley'in İsviçreli golcüsü Zeki Amdouni ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sezonu kiralık olarak Benfica'da geçiren yıldız futbolcunun menajeri Paul Bollendorff oyuncusunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ İLE İLETİŞİMDEYİZ"

Bollendorff, "Zeki Amdouni için Beşiktaş ile iletişim halindeyiz. Şu an belli olmasa da Beşiktaş'a transfer olma ihtimali var. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

20 MİLYON TALEP EDİLİYOR

Burnley'in, 2028 yılına kadar kontratı bulunan Amdouni için 20 milyon Pound istediği ve bu talebin Benfica'ya çok geldiği de gelen haberler arasında.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Portekiz ekibiyle 43 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞLI OLDUĞU BİLİNİYOR

Zeki Amdouni'nin Beşiktaşlı babası Hasan Amdouni, oğlunun bir gün Beşiktaş'ta oynamısını istediğini söyledi. 


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