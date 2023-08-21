Zaniolo için transfer itirafı!

Galatasaray transfer haberleri: Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan oyuncunun Galatasaray'dan Aston Villa'ya transferiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Zaniolo için transfer itirafı!
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21 Ağustos 2023 19:53
Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo için transfer itirafı geldi.

İtalyan oyuncunun menajeri Claudio Vigorelli, herkesi memnun edecek şekilde transferin gerçekleştiğini söyledi.

Vigorelli, "Aston Villa ve Monchi ile Premier Lig'de bu fırsat ortaya çıktığında Galatasaray ile konuştuk. Onları ikna etmek zor oldu ama Premier Lig'e gitmek her oyuncunun hayalidir. Bu büyük bir fırsattı. Galatasaray ve başkanına Nicolo'nun hayalini gerçeğe dönüştürdükleri için teşekkür ediyorum. Başlangıçta karmaşık bir pazarlık oldu ama sonra herkesin hoşuna gidecek şekilde bunu gerçekleştirdik" sözlerini kullandı.

Vigorelli, Zaniolo'nun tekrar İtalya'ya dönme olasılığı yönünde gelen soru karşısında ise, "Sanırım Milan'da sadece Maldini'nin görev yaptığı dönemde bazı şeyler vardı. Sonra yönetimde her şey değişti ve konu yeniden açılmadı. Nicolo zaten Türkiye'de kalmaktan mutlu olurdu, Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyordu ve mutluydu. Sonra Aston Villa geldi ve neler yaşandığını gördük" diye cevap verdi.



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