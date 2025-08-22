Zaniolo için transfer gelişmesi!

Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun geleceği ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Romano'nun haberine göre, Udinese, Zaniolo için girişimlerine devam ediyor ancak kulüplerin beklentisi arasında hala fark var ve henüz anlaşma yok.
BAŞKA KULÜPLER DE DEVREDE
Udinese'nin Zaniolo için girişimlerine devam ettiği ancak 26 yaşındaki futbolcu için başka kulüplerin de devreye girdiği kaydedildi.
Zaniolo için daha önce; Benfica, PSV Eindhoven, Sunderland ve Flamengo gibi takımlar gündeme gelmişti.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
