22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Zaniolo için transfer gelişmesi!

Udinese, Nicolo Zaniolo transferi için henüz Galatasaray ile anlaşma sağlamadı. İtalyan futbolcu için başka kulüpler de devreye girdi.

22 Ağustos 2025 17:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'nun geleceği ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Romano'nun haberine göre, Udinese, Zaniolo için girişimlerine devam ediyor ancak kulüplerin beklentisi arasında hala fark var ve henüz anlaşma yok.

BAŞKA KULÜPLER DE DEVREDE

Udinese'nin Zaniolo için girişimlerine devam ettiği ancak 26 yaşındaki futbolcu için başka kulüplerin de devreye girdiği kaydedildi.

Zaniolo için daha önce; Benfica, PSV Eindhoven, Sunderland ve Flamengo gibi takımlar gündeme gelmişti.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
