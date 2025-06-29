Yusuf Yazıcı ayrılacak mı?

Olympiakos forması giyen Yusuf Yazıcı, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.Yunan basınından Sportime, milli futbolcunun Olympiakos'taki durumunu değerlendirdi.Yunan basınında yer alan haberde, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığının ardından Olympiakos'un yeni sezondaki yeni transferi olabileceği ancak 28 yaşındaki futbolcunun kendisini ispat etmesi gerektiği yazıldı.Yusuf Yazıcı'nın kendisini göstermesi için fazla zamanının olmadığı ve milli futbolcunun geleceği için ilk hazırlık maçlarının çok önemli olduğu yazıldı. Olympiakos'un kontenjan nedeniyle bazı yabancı oyuncuları ile yollarını ayıracağı ve Yusuf'un da takımda kalmak için kendisini ispat etmesi gereken oyunculardan biri olduğu aktarıldı.Lille'den geçen sezon ayrılmasının ardından Olympiakos'a imza atan Yusuf Yazıcı, Yunan ekibiyle çıktığı ilk maçta çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.