Yusuf Randa: 'Taraftarlarımızın gönlünü aldık'

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa, Çorum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor FK Yardımcı Antrenörü Yusuf Randa ise sahadaki dizilimle üstünlüğü rakibe vermediklerini vurguladı.



Deplasmanda olmanın kendileri için fark etmediğini dile getiren Randa, "Biz iç sahada ve dış sahada her zaman aynı oyunu oynamaya çalışıyoruz. İki haftadır üzüyorduk. Bu galibiyetle taraftarımızın gönlünü aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Randa, maçın hakem tarafından bitirilmesinden sonra tekrar başlamasıyla ilgili olarak da "Bunlar insani hatalar. Art niyetli hatalar değil." yorumunu yaptı.







