Yusuf Erdoğan, ayrılık için gün sayıyor

Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan, ayrılık için bavulları topladı. Kasımpaşa ile prensipte anlaşan tecrübeli oyuncu, resmi prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Yusuf Erdoğan, ayrılık için gün sayıyor
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08 Ocak 2023 13:24
Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan ayrılık hazırlığına başladı... Geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 500 bin euro bonservis bedeli ödenerek alınan 30 yaşındaki oyuncu umduğunu bulamadı.

KASIMPAŞA İLE ANLAŞTI

5 yıl sonra Trabzonspor'a dönen Yusuf Erdoğan bu sezon sadece 79 dakika süre alabilirken; skor katkısı yapamadı... Teknik ekibin gözden çıkardığı Yusuf, eski kulübü Kasımpaşa ile prensipte anlaştı

12 Ocak'ta başlayacak ara transferde takımdan ayrılacak olan Yusuf Erdoğan'ın İstanbul'a giderek sözleşme imzalaması bekleniyor... Bu arada Gaziantep ve Ankaragücü de Yusuf ile ilgilendiklerini açıkladı.

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