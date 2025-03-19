Yusuf Akçiçek paylaşılamıyor!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenerek formayı teslim ettiği 19 yaşındaki stoper, kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Son olarak A Milli Takım'dan davet alan genç savunmacı, Avrupa devlerinin de takibine girdi. Fransız ekibi PSG'nin baş gözlemcisi Pierre Reynaud, Yusuf'u defalarca izletirken, Lille ve Marsilya da genç oyuncuya ilgi gösteriyor.
İngiltere'den Manchester United ve Tottenham da yetenekli stoperi mercek altına alan kulüpler arasında yer alıyor.
SON KULÜP BAYERN MÜNİH
Yusuf Akçiçek'e ilgi gösteren son kulüp ise Bundesliga devi Bayern Münih oldu.
Alman ekibinin gözlemci koordinatörü Gürkan Karahan ve ekibi, genç oyuncuyu izlemek için geçtiğimiz Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaydı. Ancak, Antalyaspor maçında olduğu gibi Samsunspor karşısında da Jose Mourinho, Yusuf'a forma şansı vermedi.
Buna rağmen Bayern Münih'in genç oyuncuyu takip etmeye devam edeceği öğrenilirken, yaz transfer döneminde birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenerek formayı teslim ettiği 19 yaşındaki stoper, kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Son olarak A Milli Takım'dan davet alan genç savunmacı, Avrupa devlerinin de takibine girdi. Fransız ekibi PSG'nin baş gözlemcisi Pierre Reynaud, Yusuf'u defalarca izletirken, Lille ve Marsilya da genç oyuncuya ilgi gösteriyor.
İngiltere'den Manchester United ve Tottenham da yetenekli stoperi mercek altına alan kulüpler arasında yer alıyor.
SON KULÜP BAYERN MÜNİH
Yusuf Akçiçek'e ilgi gösteren son kulüp ise Bundesliga devi Bayern Münih oldu.
Alman ekibinin gözlemci koordinatörü Gürkan Karahan ve ekibi, genç oyuncuyu izlemek için geçtiğimiz Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaydı. Ancak, Antalyaspor maçında olduğu gibi Samsunspor karşısında da Jose Mourinho, Yusuf'a forma şansı vermedi.
Buna rağmen Bayern Münih'in genç oyuncuyu takip etmeye devam edeceği öğrenilirken, yaz transfer döneminde birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.