Yusuf Akçiçek paylaşılamıyor!

Harika performansıyla milli takıma davet edilen Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girmişti. Son olarak, Alman futbolunun köklü ekiplerinden biri de 19 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yusuf Akçiçek paylaşılamıyor!
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19 Mart 2025 08:08
Son güncelleme 19 Mart 2025 09:17
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun güvenerek formayı teslim ettiği 19 yaşındaki stoper, kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Son olarak A Milli Takım'dan davet alan genç savunmacı, Avrupa devlerinin de takibine girdi. Fransız ekibi PSG'nin baş gözlemcisi Pierre Reynaud, Yusuf'u defalarca izletirken, Lille ve Marsilya da genç oyuncuya ilgi gösteriyor.

İngiltere'den Manchester United ve Tottenham da yetenekli stoperi mercek altına alan kulüpler arasında yer alıyor.

SON KULÜP BAYERN MÜNİH

Yusuf Akçiçek'e ilgi gösteren son kulüp ise Bundesliga devi Bayern Münih oldu.

Alman ekibinin gözlemci koordinatörü Gürkan Karahan ve ekibi, genç oyuncuyu izlemek için geçtiğimiz Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaydı. Ancak, Antalyaspor maçında olduğu gibi Samsunspor karşısında da Jose Mourinho, Yusuf'a forma şansı vermedi.

Buna rağmen Bayern Münih'in genç oyuncuyu takip etmeye devam edeceği öğrenilirken, yaz transfer döneminde birçok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. 

 
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