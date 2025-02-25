Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında yok!

Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanan derbide sarı kart gören Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında yok!
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25 Şubat 2025 08:51
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisiyle geri döndü.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde 69. dakikasında Gabriel Sara yerine oyuna dahil oldu.

Yunus Akgün, uzatma dakikalarında Fred ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

24 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.


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