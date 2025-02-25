Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında yok!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Yunus Akgün, Fenerbahçe derbisiyle geri döndü.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde 69. dakikasında Gabriel Sara yerine oyuna dahil oldu.
Yunus Akgün, uzatma dakikalarında Fred ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
24 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde 69. dakikasında Gabriel Sara yerine oyuna dahil oldu.
Yunus Akgün, uzatma dakikalarında Fred ile yaşadığı tartışmanın ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
24 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
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