Yunus Akgün'den 92 gün sonra sevinç!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Galatasaray, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçı 1 gol 1 asistle tamamlayan Yunus Akgün, Samsun'da yıldızlaştı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
92 GÜN SONRA GELEN GOL
Samsunspor karşısında açılış golünü atan Yunus Akgün, tam 92 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı. Kanat oyuncusu, en 4 Ocak 2025'te Göztepe'ye karşı gol sevinci yaşamıştı.
Yaşadığı sakatlığa rağmen Osimhen'in ardından Galatasaray'ın en çok gol atan oyuncusu olan Yunus, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 37 maçta 12 gol ve 9 asistle oynadı.
YÜKSELİŞE GEÇİLDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezona üçlü savunma sistemiyle etkili bir başlangıç yapmış ve bu formasyonla önemli galibiyetler elde etmişti. Ancak ilerleyen haftalarda aynı başarıyı sürdürememesi, teknik heyeti yeni arayışlara yöneltti.
Takımın oyun gücündeki düşüş, Buruk'u yeniden 4'lü savunma sistemine dönmeye zorladı. Bu değişiklikle birlikte sarı-kırmızılılar hem sahadaki performansını artırdı hem de istikrarlı sonuçlar almaya başladı.
Son olarak Türkiye Kupası maçında da 4'lü savunma düzenini bozmayan Buruk, kadroda iki önemli değişikliğe gitti. Kalede Günay Güvenç'in yerine deneyimli eldiven Fernando Muslera şans bulurken, sağ bekte Kaan Ayhan'ın yerine Roland Sallai forma giydi.
92 GÜN SONRA GELEN GOL
Samsunspor karşısında açılış golünü atan Yunus Akgün, tam 92 gün aradan sonra gol sevinci yaşadı. Kanat oyuncusu, en 4 Ocak 2025'te Göztepe'ye karşı gol sevinci yaşamıştı.
Yaşadığı sakatlığa rağmen Osimhen'in ardından Galatasaray'ın en çok gol atan oyuncusu olan Yunus, Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı 37 maçta 12 gol ve 9 asistle oynadı.
YÜKSELİŞE GEÇİLDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezona üçlü savunma sistemiyle etkili bir başlangıç yapmış ve bu formasyonla önemli galibiyetler elde etmişti. Ancak ilerleyen haftalarda aynı başarıyı sürdürememesi, teknik heyeti yeni arayışlara yöneltti.
Takımın oyun gücündeki düşüş, Buruk'u yeniden 4'lü savunma sistemine dönmeye zorladı. Bu değişiklikle birlikte sarı-kırmızılılar hem sahadaki performansını artırdı hem de istikrarlı sonuçlar almaya başladı.
Son olarak Türkiye Kupası maçında da 4'lü savunma düzenini bozmayan Buruk, kadroda iki önemli değişikliğe gitti. Kalede Günay Güvenç'in yerine deneyimli eldiven Fernando Muslera şans bulurken, sağ bekte Kaan Ayhan'ın yerine Roland Sallai forma giydi.