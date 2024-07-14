Yunanistan'da taraftarlar arasında kavga!

Yunanistan'da taraftarlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Yunanistan'da taraftarlar arasında kavga!
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14 Temmuz 2024 12:42
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) futbol takımlarının oynadığı hazırlık maçının öncesinde, Panathinaikos taraftarları arasında çıkan kavgada, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Atina'da, Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile GKRY'nin AEK Larnaca takımları arasında oynanan hazırlık maçı öncesinde, Panathinaikos'un farklı taraftar grupları arasında kavga çıktı.

Taraftarlardan biri, karşı grubun silahlı saldırısı sonucu ayağından, bir diğeri karnından delici bir aletle yaralandı. Bir başka taraftar ise karşı grup tarafından darbedildiği için hastaneye kaldırıldı.

Çıkan olaylar sonucu polis, 70'in üzerinde taraftarı gözaltına aldı.

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