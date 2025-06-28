Yunan ekibinden Trabzonspor'a ret

Trabzonspor, Yunan temsilcisi Panathinaikos'un orta saha oyuncusu Adam Cerin için resmi teklifini sundu.
Yunan basınına göre, bordo-mavililer 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 5 milyon euro bonservis teklif etti.
Ancak Panathinaikos cephesi, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Rangers ile oynanacak kritik maçlar öncesinde kadroda herhangi bir değişiklik yapmaya sıcak bakmıyor. Kulüp, teknik direktör Rui Vitória'nın planlarını korumak istiyor.
Yine de Yeşil-Beyazlılar, kulübün maddi beklentilerini kayda değer şekilde aşacak büyük bir teklif gelmesi durumunda transfere kapıyı aralayabileceği kaydedildi.
Orta sahada teknik ve fiziksel kapasitesi olarak öne çıkan Slovenyalı oyuncu Adam Gnezda Cerin'in piyasa değeri 5 milyon Euro alarak görülüyor. 2019 yılında Domzele'den Nürnberg'e 1.1 milyon Euro'ya imza atan Sloven oyuncu daha sonra HNK Rijeka'ya kiralık gitti. Yıldız isim 2022'den Nürnberg'den 650 bin Euro'ya Panathinaikos'a transfer oldu.
Geçen sezon Yunan ekibiyle 44 maçta 2 bin 545 dakika süre alan 25 yaşındaki merkez orta saha 3 gol 1 asistlik performans kaydetti.
Adam Gnezda Cerin'in Panathinaikos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(61saat)
Yunan basınına göre, bordo-mavililer 24 yaşındaki Sloven oyuncu için 5 milyon euro bonservis teklif etti.
Ancak Panathinaikos cephesi, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Rangers ile oynanacak kritik maçlar öncesinde kadroda herhangi bir değişiklik yapmaya sıcak bakmıyor. Kulüp, teknik direktör Rui Vitória'nın planlarını korumak istiyor.
Yine de Yeşil-Beyazlılar, kulübün maddi beklentilerini kayda değer şekilde aşacak büyük bir teklif gelmesi durumunda transfere kapıyı aralayabileceği kaydedildi.
Orta sahada teknik ve fiziksel kapasitesi olarak öne çıkan Slovenyalı oyuncu Adam Gnezda Cerin'in piyasa değeri 5 milyon Euro alarak görülüyor. 2019 yılında Domzele'den Nürnberg'e 1.1 milyon Euro'ya imza atan Sloven oyuncu daha sonra HNK Rijeka'ya kiralık gitti. Yıldız isim 2022'den Nürnberg'den 650 bin Euro'ya Panathinaikos'a transfer oldu.
Geçen sezon Yunan ekibiyle 44 maçta 2 bin 545 dakika süre alan 25 yaşındaki merkez orta saha 3 gol 1 asistlik performans kaydetti.
Adam Gnezda Cerin'in Panathinaikos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(61saat)
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