Yüksel Yıldırım: 'Milyarlarım var, niye maç satayım!'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.



Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, "Gerginlik yok. Beni Türkiye'nin anlaması için açıklama yapmak istiyorum. Yanlış anlaşıldığımı biliyorum. İngilizce düşünüp Türkçe konuşan bir adamım. Bazen kelimeleri tam bulamayınca yanlış anlaşılmalar oluyor. Benim 3 tane Galatasaray'dan transfer etmiş olduğum oyuncularıma hiç kimse 'Maç sattı' diyemez. Bu çocuklar çıktı aslanlar gibi oynadı, mücadelesini yaptı sahada. Taraftarın beğenmez, Fenerbahçeliler beğenmez, Galatasaraylılar beğenir. Hiç kimse beni ilgilendirmez. Bu oyuncuları geçmişine bakarak aldım. Samsunspor'a katma değer yapacaklarına inandım. Hocam da bu 3 oyuncuyu mümkün olduğunca kadroda tutuyor. Hocama saygı duyuyorum. Galatasaray maçında bu oyuncuların performansını beğenmiyorlar. Bunların geçmişinden dolayı Samsunspor'a leke vuruyorlar, buna çok kızdım." dedi.



Yüksel Yıldırım, "Kalktılar Fenerbahçeliler dedi ki, 'Armanda Atatürk'ü çıkar' dediler. Onu söyleyenler, terbiyesizlik yapıyor camiama. Atatürk sevgisi bu ülkede artık göklere çıkarken bu insanlar yerin dibine sokmaya çalışıyorlar. Ben Samsunspor'u yok olmasın diye aldım. Kümeye gidiyordu. Eskişehirspor gibi kapanacaktı. Ben milyonlarımı harcıyorum. Atatürklü arma, Türkiye'de bir tek Samsunspor'da var. Bunu yaşatmak için şu ana kadar 100 milyon liraya yakın para harcadım. Daha da harcayacağım. Bu benim Atatürk sevgimden, Samsunsporluluğumdan geliyor." şeklinde konuştu.



"MİLYARLARIM VAR NİYE SATAYIM?"



Galatasaray'a sempatisinin olduğunu söyleyen Yüksel Yıldırım, "Çocukluğumdan beri Galatasaray sempatim var. Bunu saklamıyorum. Ben her Galatasaray maçında Samsunsporluyum. Bunu herkes çok iyi bilmeli. Ben Galatasaray maçında yensinler diye 200 bin liraya yakın özel prim verdim. Ben bu ligde kalmak istiyorum. Ben gidip de saçmasapan insanların lafıyla maç satacak, öyle bir karakterim yok. Benim milyarlarım var. Ben neyin maçını satacağım ya! Benim paraya ihtiyacım yok ki!" ifadelerini kullandı.



"LÜTFEN VİCDANLI OLUN"



Vicdanlı olunması gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Ben futbola hobi diye girdim, hobi olarak yapıyorum. Türkiye'de de farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. Fransa'da takım aldım. Yarın Latin Amerika'da, Portekiz'de, Balkanlar'da alacağım. Multi-club platformu kuruyorum. Hollanda'da şirket kurdum. Başına Juventus'un pazarlamacısını getirdim. Türkiye'de kimsenin benim projelerimden haberi yok. Türkiye'de kimse beni tanımıyor. Kalkmış çıkmış, beni bir Galatasaray maçında iyi oynayamamışız... Lütfen vicdanlı olun." dedi.



Yüksel Yıldırım, "Galatasaray 200-300 milyon euro'luk takım. Samsunspor 20-30 milyon. Aramızda 10 kat fark var. Bu maçın kağıt üstünde galibini herkese sorsan Galatasaray der. Fenerbahçe maçına çıkarken sorsan Fenerbahçe dediler. Beşiktaş'ı elimizden kaçırdık. Hakem maçı resmen verdi. Kimse kalkıp bir şey söylemedi." sözlerini sarf etti.



"KİMSE ŞÜPHEYLE YAKLAŞAMAZ"



Samsunspor'un çok temiz bir kulüp olduğunu söyleyen Yüksel Yıldırım, "Benim futbolcularım istendiği kadar oynamamış olabilir. Bunlar robot değil ki her maçta dört dörtlük oynayacak. Emre Kılınç'ın ortaları iyi değil dedim, iyi olsaydı zaten 3 tane gol atmıştık. Holse'nin şutunu Muslera çıkardı ikinci yarının başında, ortayı Emre attı. Niye bunları görmüyorsunuz? Emre'nin ortaları güzel olsaydı, biz zaten Galatasaray ile en az berabere kalırdık. Olmadı. Okan'a herkes yalandan bir şey söylüyor. Ön direkten adam şaşırmış, adam arkadan ok gibi gelip vuruyor. Ne yapsın. İnsanlar ya maç seyretmeyi bilmiyor ya öküzün altında buzağı arıyor. Samsunspor çok temiz bir kulüp. Benim olduğum dönemde Samsunspor'a kimse asla şüpheyle yaklaşamaz." ifadelerini kullandı.



Takımla ilgili bilgiler veren Yıldırım, "Yüksel Yıldırım:"Doğru Dimata sakat değil. Hoca şimdi Karagümrük maçı kadrosuna aldı. Oynatır oynatmaz bilmiyorum. Hoca rotasyon yapıyor. Benim 3 golcüm var, Marius, Ercan Kara ve Dimata. Maalesef Dimata, Alman hocamın Alman disiplinine uymuyor. En son maçta gereksiz iki sarı karttan kırmızı gördü. Hoca ona çok kızdı. Disiplin öğretiyor. Kimse sakat demedi. Birileri uyduruyor. Kadroya almıyoruz, kupa maçında oynatacak. Lig maçında Marius ile Ercan oynayacak. Marius ve Ercan Kara'dan aldığı verimi Dimata'dan almıyor." açıklamasını yaptı.



"FENERBAHÇELİLERİ SEVİYORUM"



Yüksel Yıldırım, "Fenerbahçeliler bize saldırdı, Galatasaraylı 3 futbolcu yüzünden. Benim Fenerbahçe ve Ali Koç ile alıp veremediğim yok ki. Ben Fenerbahçelileri seviyorum, tüm yönetimleri arkadaşım. Onların bana, benim Ali Koç'a ve yönetimine de saygılarım yüksek. Biz bir maç yapıyoruz, 3 sonucu var. Berabere kaldık diye bize kızdılar. Galatasaray'a yenildik diye millet bir şey arıyor. Biz Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıktık. Galatasaray maçında, Fenerbahçe maçından daha fazla prim verdim. Olmadı. Yapamadık. Aptalca 2 gol yedik, bana göre aptalca. Samsunspor öyle gol yememeli. Kaç seferden kornerden gol yiyoruz. Beşiktaş maçında da aptalca yedik. Colley kalçasıyla gol attı. Oluyor böyle şeyler." dedi.



"G.SARAY'A CESUR OYNAMADI"



Fenerbahçe-Galatasaray maçına değinen Yüksel Yıldırım, "Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray oynadı. Ben Fenerbahçe'yi cesur görmedim Galatasaray'a karşı oynarken. Samsun'da bizim oynadığımız kadar, Fenerbahçe Galatasaray'a karşı cesur oynamadı. Oynasaydı Kadıköy'de Galatasaray'ı yenerdi." diye konuştu.



"3 büyükler bizim rakibimiz değil" diyen Yüksel Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Bize saygı gösterin. Biz her maça çıkıyoruz, yenmeye oynuyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bizim rakibimiz değil. Biz bunlara karşı oynamıyoruz. Fenerbahçe ile Galatasaray, at yarışı gibi burun buruna gidiyor. 12 takım da küme düşmemeye oynuyor. Samsun küme düştü dediler. Bugün yukarı çıktık, düşmez dediler. Pendik küme düştü dediler, Pendik yukarı çıktı, küme düşmez diyorlar. Ligin güzel tarafı bu. Son haftaya kadar belli olmayacak. Kimin şampiyon olacağı, Galatasaray - Fenerbahçe maçına kadar belki belli olmayacak. Ne güzel. Biz istiyoruz ki yarış içinde olsun lig."



Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçıyla ilgili, "Her bir maç sonrası, lütfen bir şey aramasınlar. Biz temiz ve şeffaf oynuyoruz. Ben oyuncularımın arkasındayım. Galatasaray'a karşı ellerinde geleni yaptılar. Benim taraftarım beğenir beğenmez, hiç önemli değil. Bu taraftar Okan'ı 6-7 hafta ıslıkladı, arkasında durdum ve şimdi alkışlamaya başladılar. Emre için aynı şeyi yaptılar. Emre kalktı bize Adana Demirspor maçını, peşine Kasımpaşa maçını aldırdı. Böyle sürdürülebilirliği yok bu çocukların. Öyle olsa Galatasaray'dan bize gelmezdi. Biz aldık. Galatasaray maçında oynatmayayım, kimi oynatayım." açıklamasını yaptı.



"G.SARAY'I HAPSETTİK AMA OLMADI"



ligde kalmak istediklerini söyleyen Yüksel Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti: "Samsunspor bu ligde kalmak için son güne kadar savaşacak. İnşallah bu ligde kalacağız, bu oyuncularla kalacağız. Bugün oyuncularıma haber yolladım, 'Türkiye sizin hakkınızda spekülasyon yaratıyor, çıkın aslanlar gibi oynayın, kime ne olduğunuzu gösterin, Türkiye sizi görsün' dedim. Galatasaray'a karşı oynadı Emre. Maçı canlı seyrettiyseniz her yerdeydi. Ortalar yaptı. Yorgunluktan iyi orta yapamamış olabilir. Okan'ın gollerde hatası yok. Millet bahane arıyor. Taylan, orta sahada hocanın verdiği görevi yaptı. Daha atak yapmak için başka oyuncu aldı. Biz son 30 dakika Galatasaray'ı hapsettik ama gol atamadık."



"KİMSE PRİM YAPMASIN"



Yüksel Yıldırım, "Kimse Samsunspor üzerinden prim yapmasın. Hiçbir spekülasyon yaratmak istemiyorum takımım üzerinden. Oyuncularımın arkasındayım. Ellerinden geleni de yaptılar. Bu çocuklar dürüst çocuklar. Asla maç satmazlar, satmadılar da..." dedi.



Altyapıya 10 milyon euro yatırım yaptığını söyleyen Yıldırım sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Ben altyapıya 10 milyon euro yatırım yaptım. Milli takım hocası geldi Samsun'a. Bana telefonda 'Türkiye'de böyle bir altyapıda görmedim. Teşekkürler' dedi. Hiçbir büyük kulüp altyapıya yatırım yapmadı, ben ilk iş yaptım. Şu an 6 tane altyapıdan oyuncum a takımda. Biz geleceği inşa ediyoruz kendi imkanlarımızla. Samsunspor böyle bir kültürden geliyordu, bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben kulüp kuruyorum, takım değil. Bugün sıfır borçlu. Türkiye'nin en iyi 5 kulübünden biri haline getirdim. Bu kadar iddialıyım. Bu bizim emekleme dönemimiz."