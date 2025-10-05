05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
1-248'
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
0-021'
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
1-2DA
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
1-047'
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-176'
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
2-0DA
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
1-018'
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-190'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1DA
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Yüksel Yıldırım: "Hakem konuşulmasın"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'yi konuk edecekleri mücadele öncesinde konuştu.

Yüksel Yıldırım: 'Hakem konuşulmasın'
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi EKOL TV'ye konuk olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

"SERGEN YALÇIN MESAJ VERDİ"

Süper Lig'de son oynanan derbiyi değerlendiren Yıldırım, "Dün akşam Galatasaray, Beşiktaş karşısında beklemedikleri bir beraberlik aldı. Bu beraberlik onları sarstı. Lige farklı bir hava getirdi. Şimdi Fenerbahçe'ye umut doğdu. Bize de umut doğdu. Biz tabii onların rakibi değiliz ama bizim de ilk 5'te Avrupa hedefimiz var.

Sergen Hoca dün akşam Türkiye'ye bir mesaj verdi. Sergen Hoca'nın olduğu yerde daima iddia vardır mesajını verdi. Beşiktaş da iddialı konuma gelebilir ligde. Eksik maçları var. Daha bir sürü maç var. Devre arasında da iyi transferle belki de ligin şampiyonluk adayından biri olabilir. Her şey Beşiktaş ve Sergen Hoca'nın elinde." dedi.

"HAKEM KONUŞULMASIN"

Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Güzel bir maç olacağına inanıyoruz. Fenerbahçe ile kıran kıran 3 ihtimalli bir maç olacak. Ama biz bu maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Açık ve net söylüyorum. Bu yanlış anlaşılmasın yarın Beşiktaş geldiğinde, Galatasaray geldiğinde, Trabzonspor geldiğinde de aynısını onlara da yapacağız.

Güzel bir maç olsun, hakem konuşulmasın, hak eden kazansın. Biz Fenerbahçe ile dostuz, tabii ki bir rekabet olacaktır ama medyada insanlar beni yanlış yönlendirip polemik yaratmaya çalışıyor. Bunlar benim hiç umurumda değil. Açık söylüyorum mevye veren ağaç taşlanır, biz demek ki bir şeyi başarılı yapıyoruz ki, 4 büyük camia Samsunspor'u konuşuyor. Ben bunlarla gurur duyuyorum." dedi.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.