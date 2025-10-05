Yüksel Yıldırım: 'Hakem konuşulmasın'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi EKOL TV'ye konuk olan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, açıklamalarda bulundu.



"SERGEN YALÇIN MESAJ VERDİ"



Süper Lig'de son oynanan derbiyi değerlendiren Yıldırım, "Dün akşam Galatasaray, Beşiktaş karşısında beklemedikleri bir beraberlik aldı. Bu beraberlik onları sarstı. Lige farklı bir hava getirdi. Şimdi Fenerbahçe'ye umut doğdu. Bize de umut doğdu. Biz tabii onların rakibi değiliz ama bizim de ilk 5'te Avrupa hedefimiz var.



Sergen Hoca dün akşam Türkiye'ye bir mesaj verdi. Sergen Hoca'nın olduğu yerde daima iddia vardır mesajını verdi. Beşiktaş da iddialı konuma gelebilir ligde. Eksik maçları var. Daha bir sürü maç var. Devre arasında da iyi transferle belki de ligin şampiyonluk adayından biri olabilir. Her şey Beşiktaş ve Sergen Hoca'nın elinde." dedi.



"HAKEM KONUŞULMASIN"



Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Güzel bir maç olacağına inanıyoruz. Fenerbahçe ile kıran kıran 3 ihtimalli bir maç olacak. Ama biz bu maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Açık ve net söylüyorum. Bu yanlış anlaşılmasın yarın Beşiktaş geldiğinde, Galatasaray geldiğinde, Trabzonspor geldiğinde de aynısını onlara da yapacağız.



Güzel bir maç olsun, hakem konuşulmasın, hak eden kazansın. Biz Fenerbahçe ile dostuz, tabii ki bir rekabet olacaktır ama medyada insanlar beni yanlış yönlendirip polemik yaratmaya çalışıyor. Bunlar benim hiç umurumda değil. Açık söylüyorum mevye veren ağaç taşlanır, biz demek ki bir şeyi başarılı yapıyoruz ki, 4 büyük camia Samsunspor'u konuşuyor. Ben bunlarla gurur duyuyorum." dedi.