Transfer çalışmalarına son viteste devam eden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım'dan önemli açıklamalar geldi.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmalarında kulübün prensiplerinden taviz vermediklerini belirterek, "Arnavut stoper Enea Mihaj ile her konuda anlaşmıştık. Ancak avukatları 'Samsunspor küme düşerse oyuncu serbest kalır' maddesini eklemek istediler.Ben de 'Biz küme düşmeyi değil, Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz, ligde ilk 5'i düşünüyoruz' dedim. Avukatları maddeyi ekletmek için ısrar edince de başka bir kulüp bakın dedim. Samsunspor'un bir duruşu var. Her gelen oyuncu şartlarını dayatamaz. Bu yüzden transferi iptal ettik" dedi.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları ve kadrodaki oyuncular hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Prensipte anlaştıkları Arnavut stoper Enea Mihaj ile kontrata eklemek istedikleri maddeler sebebiyle anlaşamadıklarını belirten Yüksel Yıldırım, "Transfer görüşmelerinde kulübün prensiplerinden taviz vermiyoruz. Enea Mihaj ile anlaşma noktasına gelmiştik. Serbest kalma maddesine bir bedel konulmasını istediler, onu bir şekilde çözdük. Ancak sonrasında Türkiye Kupası maçlarında oynadığı dakikalar için ekstra ücret talep ettiler. Biz sadece lig ve Avrupa maçlarında ekstra ödeme yapıyoruz, Türkiye Kupası için böyle bir uygulamamız yok. Ayrıca 'Samsunspor küme düşerse serbest kalır' maddesini eklemek istediler. Ben de 'Biz küme düşmeyi değil, Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz, ligde ilk 5'i düşünüyoruz' dedim. Ama oyuncunun avukatı ısrarcı olunca, 'O zaman kendinize başka kulüp bakın' dedim. Samsunspor'un bir duruşu var. Her gelen oyuncu şartlarını dayatamaz. Bu yüzden transferi iptal ettik" diye konuştu.Olası kaleci transferi hakkında konuşan Başkan Yıldırım, "Kaleci konusunda da Bruno Varela ile anlaşma aşamasına gelmiştik ama sonrasında daha iyi kaleciler gündeme geldi. Logi Tomasson'un gelişiyle birlikte 8 yabancımız oldu ve 4 transfer daha yapacağız. Bu durumda yabancı sınırını aşıyoruz. O nedenle kaleci transferini beklemeye aldık. Matevz Vidovsek ile hiçbir ilgimiz olmadı, sadece menajerlerin ortaya attığı bir isim. İlk kampı görmek istiyoruz. Kadro yapısı, hocanın memnuniyeti ve eksikleri değerlendireceğiz. Gerekirse kalecide yabancı hakkımızı kullanmayabiliriz ya da gerçekten geleceğe dönük çok iyi bir kaleci alabiliriz. Aynı zamanda Okan ile devam ediyoruz. Belki onun arkasına bir alternatif de düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.Yapılacak olan transferlerin önceliği için Avrupa takımlarını araştırdıklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, "Süper Lig'den yerli oyuncuları da değerlendiriyoruz. Yabancı oyuncu alacaksak, bu Galatasaray ya da Fenerbahçe'den olabilir. Onun dışında yabancı oyuncu önceliğimiz Avrupa'da forma giyen oyunculardır. İlk kampta takımın durumunu görmek istiyoruz. İskelet kadromuz da hala duruyor. Satka, Rick, Logi, Ntcham, Holse, Emre, Muja, Marius ve Dimata gibi iyi oyuncular takımımızda görev alıyorlar. Bu takımın üzerine stratejik ve doğru zamanlamayla en iyi oyuncuları ekleyeceğiz" dedi.Taraftarlara, transferler konusunda en iyilerini almak için sabırla çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, "Taraftarımız sakin olsun. Atatürklü arma için en doğru adımları atıyoruz. Kadromuzdaki oyuncuların üstünde oynayan futbolcuları almaya çalışacağız. Altlarına değil, üstlerine oyuncu alarak rekabet oluşturmalıyız. Şu an transfer pazarı çok pahalı. Acele edersen el yakıyor, beklersen daha uygun fırsatlar çıkıyor. Biz de çalışıyoruz, süreci dikkatle yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.