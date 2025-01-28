Youssef En Nesyri uçuyor, uçuruyor

İlk 12 maçında sadece 2 gol attığı için yerden yere vurulan Faslı yıldız Youssef En Nesyri, ligde son 6 maçta 9 kez fileleri havalandırıp, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında tuttu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Youssef En Nesyri uçuyor, uçuruyor
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28 Ocak 2025 10:59
Sezon başında Fenerbahçe'nin Youssef En Nesyri için ödediği 19.5 milyon Euro, ağır eleştirilere neden olmuştu. Ancak Faslı yıldız, şu anda hem kendi performansıyla hem de takıma yaptığı katkıyla bu eleştirileri tamamen unutturdu.

Sarı-lacivertli yönetim, şu anda 50 milyon Euro gibi bir teklif gelse bile En Nesyri'yi satmayı düşünmüyor.

SEZON BAŞINDA ZOR GÜNLER

Sezonun ilk 12 maçında yalnızca 2 gol atan En Nesyri, o dönem istenmeyen adam ilan edilmişti.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarıyla takımda kalan oyuncu, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

Ligde penaltısız 12 gole ulaşan yıldız forvet, performansıyla taraftarın gözdesi haline geldi.

SON 6 MAÇTA FIRTINA GİBİ

Göztepe'ye attığı iki golle son 6 maçtaki gol sayısını 9'a çıkaran ve bir de asist ekleyen En Nesyri, bu süreçte sadece Konyaspor'a karşı gol atamadı.

Göztepe maçında kafa golüyle 2.32 metreye sıçraması, fiziksel üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Tüm kulvarlarda ise son 18 resmi maçta 15 gol ve 4 asistlik bir istatistik yakaladı.

KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEYE YAKIN

Ligde 12 golle Victor Osimhen ile birlikte 3. sırada yer alan En Nesyri, penaltı golleri çıkarıldığında ise Piatek ile zirveyi paylaşıyor.

1103 dakikada sahada kalan Faslı yıldız, her 92 dakikada 1 gol atarak takımının en verimli oyuncusu konumunda.

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