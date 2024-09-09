Katar ekiplerinden Al Sadd, serbest statüde yer alan Youcef Atal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.



Ara transfer döneminde Nice'den Adana Demirspor'a transfer olan sağ bek oyuncusu, Süper Lig'de 11 maçta forma giyip 1 gol 2 asist yapmıştı.



Cezayir Milli Takımı'nda 32 maçta forma giyen oyuncu, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.



Youcef Atal'ın ismi bir dönemler Marsilya ve Beşiktaş'la da anılmıştı.









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