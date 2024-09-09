Youcef Atal, Al Sadd'a transfer oldu

Katar ekibi Al Sadd, serbest statüde yer alan Youcef Atal'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Youcef Atal, Al Sadd'a transfer oldu
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09 Eylül 2024 21:07
Son güncelleme 09 Eylül 2024 21:09
Katar ekiplerinden Al Sadd, serbest statüde yer alan Youcef Atal'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Ara transfer döneminde Nice'den Adana Demirspor'a transfer olan sağ bek oyuncusu, Süper Lig'de 11 maçta forma giyip 1 gol 2 asist yapmıştı.

Cezayir Milli Takımı'nda 32 maçta forma giyen oyuncu, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Youcef Atal'ın ismi bir dönemler Marsilya ve Beşiktaş'la da anılmıştı.

 

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