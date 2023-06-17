Yılyak Samsunspor final serisine galibiyetle başladı

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final ilk maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 82-65 yendi.
Samsun temsilcisi, 3 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 19 Haziran Pazartesi günü yine Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Yener Yılmaz, Yücel Çilingir, Aydın Karaçam
Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı, Watkins 10, Ege Eskinazi 3, Eray Aydoğan 12, Gueye 10, Muhammet Engin Kalkan 7, Mert Ali Sert 13, Uğur Can Aksoy 2, Alihan Deniz Genç 9, Ege Yaşar, Göktuğ Baş 16
Semt77 Yalovaspor: Ledo 13, McNeace 12, İsmail Kerem Gülmez, Orhan Aydın Haciyeva 11, Kadir Bayram 5, Ercan Bayrak, Melih Kapucu 16, Tunahan Dikmen 2, Sercan Topcu 2, Barış Çağan Özkan 4
1. Periyot: 17-21
Devre: 38-37
3. Periyot: 67-46
Maç Sonucu: 82-65
Samsun temsilcisi, 3 galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 19 Haziran Pazartesi günü yine Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Yener Yılmaz, Yücel Çilingir, Aydın Karaçam
Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı, Watkins 10, Ege Eskinazi 3, Eray Aydoğan 12, Gueye 10, Muhammet Engin Kalkan 7, Mert Ali Sert 13, Uğur Can Aksoy 2, Alihan Deniz Genç 9, Ege Yaşar, Göktuğ Baş 16
Semt77 Yalovaspor: Ledo 13, McNeace 12, İsmail Kerem Gülmez, Orhan Aydın Haciyeva 11, Kadir Bayram 5, Ercan Bayrak, Melih Kapucu 16, Tunahan Dikmen 2, Sercan Topcu 2, Barış Çağan Özkan 4
1. Periyot: 17-21
Devre: 38-37
3. Periyot: 67-46
Maç Sonucu: 82-65
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