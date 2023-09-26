Yılmaz Vural: 'Montella içimi acıtıyor'

Haftanın maçları kadar Türkiye A Milli Futbol Takım'daki Vincenzo Montella dönemi de konulardan biriydi. Yılmaz Vural, Montella tercihiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"UTANIYORUM"



Yılmaz Vural, "Türkiye'de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF'ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum" dedi.



Türk bir hocanın milli takımın başına getirilmesi halinde çok tartışılacağını belirten Yılmaz Yılmaz Vural, "Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. 'Getiririm yabancı biter' diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim" ifadelerini kullandı.



