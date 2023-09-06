Yılın kalecisi adayına tanıdık bir isim: Livakovic

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Dominik Livakovic'ten büyük başarı.
Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yılın kalecisi adaylarından biri oldu.
Diğer adaylar ise şu şekilde; Yassine Bounou, Courtois, Ederson, Mike Maignan, Emiliano Martinez, Andre Onana, Ramsdale, Brice Samba, Ter Stegen.
Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yılın kalecisi adaylarından biri oldu.
Diğer adaylar ise şu şekilde; Yassine Bounou, Courtois, Ederson, Mike Maignan, Emiliano Martinez, Andre Onana, Ramsdale, Brice Samba, Ter Stegen.