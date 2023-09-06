Yılın kalecisi adayına tanıdık bir isim: Livakovic

Dominik Livakovic, Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü'ne aday gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yılın kalecisi adayına tanıdık bir isim: Livakovic
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06 Eylül 2023 20:09
Son güncelleme 06 Eylül 2023 20:33
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Dominik Livakovic'ten büyük başarı.

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, yılın kalecisi adaylarından biri oldu.

Diğer adaylar ise şu şekilde; Yassine Bounou, Courtois, Ederson, Mike Maignan, Emiliano Martinez, Andre Onana, 󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ramsdale, Brice Samba, Ter Stegen.



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