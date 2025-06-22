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Yiğit Arslan: "Burada çok fazla kutlayacak bir şey yok"

Beşiktaş Fibabanka Takım Kaptanı Yiğit Arslan, Fenerbahçe maçı sonrası "2-1 gerideyiz. Burada çok fazla kutlayacak bir şey yok. İlk önce bir sonraki maçta seriyi eşitlemeye çalışacağız" dedi.

calendar 22 Haziran 2025 01:30
Haber: DHA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Yiğit Arslan: 'Burada çok fazla kutlayacak bir şey yok'
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Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3'üncü maçında Beşiktaş Fibabanka sahasında Fenerbahçe Beko'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan Beşiktaş Fibabanka Takım Kaptanı Yiğit Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım arkadaşları ve teknik ekibi tebrik eden kaptan Yiğit Arslan, "2-1 gerideyiz. Burada çok fazla kutlayacak bir şey yok. İlk önce bir sonraki maçta seriyi eşitlemeye çalışacağız. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyoruz. Avrupa'da bütün Türk halkını gururlandırdılar. Çok önemli bir takım. Biz de taraftarımızla beraber iyi bir performans gösterip, temsil ettiğimiz formanın hakkını vermeye çalışıyoruz. Bir sonraki maçta da 2-2 yapmaya çalışacağız. Şu an kutlayacak bir şey yok. Tüm takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, herkesi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Yiğit Arslan, karşılaşmadaki performansıyla ilgili ise "Bugüne kısmet benim adımaymış. Yetenekli bir takımız. Her gün başka bir opsiyonumuz var. Bugün bendim. Bir sonraki maçta da inşallah olurum" diye konuştu.



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