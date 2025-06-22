Yiğit Arslan: 'Burada çok fazla kutlayacak bir şey yok'

Basketbol Süper Ligi Final Serisi 3'üncü maçında Beşiktaş Fibabanka sahasında Fenerbahçe Beko'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi. Attığı 22 sayıyla galibiyette önemli rol oynayan Beşiktaş Fibabanka Takım Kaptanı Yiğit Arslan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Takım arkadaşları ve teknik ekibi tebrik eden kaptan Yiğit Arslan,ifadelerini kullandı.Yiğit Arslan, karşılaşmadaki performansıyla ilgili ise "diye konuştu.