Yetenek taramasıyla keşfedilen sporcu, 2,5 ayda Türkiye şampiyonu oldu

Yetenek taramasıyla keşfedilen 10 yaşındaki sporcu Asya Örnek, 2,5 ay içerisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

calendar 20 Ekim 2025 16:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Isparta'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında güreşe yetenekli olduğu tespit edilen 10 yaşındaki Asya Örnek, 2,5 ay içerisinde Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Kadirboylu Ortaokulu öğrencisi Asya Örnek, Bakanlık tarafından yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla 81 ilde yürütülen program çerçevesinde 2,5 ay önce güreş sporu ile tanıştı.

Azim ve disiplinli çalışmasıyla kısa sürede bu sporda dikkati çeken Asya, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 10 yaş altı 33 kilo kategorisinde birincilik elde etti.

Asya Örnek, gazetecilere yaptığı açıklamada, elde ettiği şampiyonluktan dolayı gururlu hissettiğini ve ileride milli sporcu olmak istediğini söyledi.

Baba Necmi Örnek de okulda yapılan bir tarama sonucu kızının yeteneğinin ortaya çıktığını dile getirdi. Kızına yeteneğini geliştirmesi için destekçi olduklarını kaydeden Örnek, "Kızımın her zaman arkasındayız. Bizi gururlandırdı." dedi.

Antrenör Ceren İlayda Araç da genç sporcunun keşfedilmesi açısından yetenek taramasının önemine dikkati çekti.

Araç, Asya Örnek'in gösterdiği başarının, çocukların doğru yönlendirmeyle kısa sürede neler başarabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

