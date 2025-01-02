Yeni yılda yeni İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci hakkında karar verildi.
1 Ocak itibarıyla yabancı takımlarla görüşebilir durumda olan İrfan Can'ın sözleşmesi uzatılacak.
3 YILLIK YENİ İMZA
Yönetim, 29 yaşındaki orta saha ve menajeriyle 3 yıllık yeni kontratta prensip anlaşmasına vardı.
Yapılacak son görüşmelerin ardından ocak ayı bitmeden imzaların atılması planlanıyor.
MAAŞA ZAM
Avrupa'nın yanı sıra Arap kulüplerinden de teklifler alan İrfan Can'ın maaşına da ciddi bir zam yapılacak.
Tecrübeli futbolcunun yeni sözleşmede yıllık 1.7 milyon Euro (62 milyon TL) kazanacağı öğrenildi.
Yönetim; Jose Mourinho yönetiminde geçen sezonki performansından uzak kalan İrfan Can'ın yeni sözleşme moraliyle çıkışa geçeceğine inanıyor. (Kaynak: Nefes gazetesi)
1 Ocak itibarıyla yabancı takımlarla görüşebilir durumda olan İrfan Can'ın sözleşmesi uzatılacak.
3 YILLIK YENİ İMZA
Yönetim, 29 yaşındaki orta saha ve menajeriyle 3 yıllık yeni kontratta prensip anlaşmasına vardı.
Yapılacak son görüşmelerin ardından ocak ayı bitmeden imzaların atılması planlanıyor.
MAAŞA ZAM
Avrupa'nın yanı sıra Arap kulüplerinden de teklifler alan İrfan Can'ın maaşına da ciddi bir zam yapılacak.
Tecrübeli futbolcunun yeni sözleşmede yıllık 1.7 milyon Euro (62 milyon TL) kazanacağı öğrenildi.
Yönetim; Jose Mourinho yönetiminde geçen sezonki performansından uzak kalan İrfan Can'ın yeni sözleşme moraliyle çıkışa geçeceğine inanıyor. (Kaynak: Nefes gazetesi)