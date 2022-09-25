İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal, geleceğe dönük transfer planlamasına yeni bir ismi daha ekledi. Topçular, Hırvatistan Milli Takımı forması giyen ve 'Yeni Luca Modric' olarak lanse edilen Lovro Majer'e göz dikti.



DANİMARKA MAÇINDA GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI



24 yaşındaki futbolcunun son dönemlerde ortaya koyduğu performans ve Hırvatistan'ın Danimarka ile oynadığı maçtaki futbolu sebebiyle Majer'in ismi yeniden gündemde. Arsenal yetkilileri 2-1 biten Danimarka maçında galibiyet golünü atan futbolcuyu yakından takip ediyor.



RENNES İLE ETKİLİ PERFORMANS



Futbol otoriteleri, 2021'de Dinamo Zagreb ekibinden Rennes'e transfer olan ve burada ikinci sezonunu geçiren oyuncuyu Modric'e benzetiyor. Fransa'daki ilk sezonunda 6 gol ve 8 asist üreten futbolcu, milli takımının da düzenli bir parçası oldu. 9 uluslararası maçta 3 gol atan oyuncu için Arsenal şartları zorlayacak.



LOVRO MAJER'İN PİYASA DEĞERİ



Rennes ise 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcuya Transfermarkt verilerine göre; 20 milyon euro civarında bir değer biçiliyor.





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